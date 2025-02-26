反毒、識詐宣導　少年警察隊前進台東大學附屬體中

▲台東縣警察局少年警察隊至國立臺東大學附屬體育高級中學反毒反詐騙宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國立台東大學附屬體育高級中學是全國唯一的國立體育單類科完全中學，旨在早期發掘優秀運動人才，進行計畫性培育，以充分發揮其潛能，提升運動水準，並在國際體壇爭取佳績，為國爭光。該校歷年參加各類國內外體育賽事，均獲得優異成績。

為了避免學生因認知不清而淪為詐騙集團的車手或接觸毒品，臺東縣警察局少年隊特別規劃了一系列針對校園的反毒及識詐宣導工作。日前，少年隊前往該校，進行反毒、識詐及聚眾鬥毆等法治教育宣導，與現場約370位師生進行互動式宣導及意見交流。

宣導中，透過實際發生的案例，使青年學子了解毒品的危害及詐騙手法。學生們針對遊戲點數及網路詐騙等問題提出許多疑問，講師逐一回答，對於該校師生建立反毒與識詐的觀念有相當的助益。

警察局指出，開學後讓學生了解反毒、識詐的基本觀念是重要的工作。透過持續的宣導，幫助學生認識詐騙手法及毒品的危害，強化反毒、識詐觀念的建立。此外，積極推動校園法治教育的目的在於讓學生認識法治精神，並在校園及社區扎根，使他們在成長和學習過程中了解正確的法治觀念，以便未來能夠遵守法治。