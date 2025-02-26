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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜、傅崐萁不合王不見王？　他：韓私下向綠營嘆「小傅很大」

▲▼立法院新會期開議明天開議，國民黨特地召開立法實務研討會，討論下一會期的重點工作項目。立法院長韓國瑜、總召傅崐萁、新舊任書記長洪孟楷、林思銘都出席參加。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院長韓國瑜、國民黨立法院黨團總召傅崐萁，去年有一同出席國民黨立法實務研討會，不過今年韓國瑜雖然有受邀但缺席。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰昨天（25日）赴立法院施政報告時，國民黨立委一擁而上包圍發言台，而立法院長韓國瑜則先請卓回座位，並不斷請藍委回座，並請各黨鞭約束；在鬧場結束後，國民黨立院黨團總召傅崐萁率隊離場，韓國瑜又呼籲在卓院長報告時，各黨應留下輪值人員，現場空蕩蕩不好看。對此，民進黨立委王義川根據現場觀察，以及近來韓國瑜、傅崐萁的互動，認為不免讓人有不合或王不見王的尷尬氛圍。

卓榮泰昨天上台施政報告時，講沒兩句話，國民黨立委就衝上發言台，並高舉標語「發稅金一萬元，苦民所苦」，也高喊「詐騙之國，謊言政府」、「還錢於民，苦民所苦」；而民進黨立委也跟上，要求韓國瑜維持院會秩序，雙方也有零星的推擠。

這時候，韓國瑜要求時間暫停，並請卓榮泰先回到座位稍待。接著，韓國瑜不斷對台下喊話，請各委員回到自己的座位上，並請各黨鞭約束，還要大家深呼吸一下。杯葛持續約7分鐘後，藍綠立委都回座位。

不過，當卓榮泰再次站上發言台後，剛杯葛完的國民黨立委們，在傅崐萁率隊下一哄而散。這時候，韓國瑜又提醒，場面空蕩蕩的很難看，請各黨團在院長報告時，要留輪值人員在現場。

對此，王義川根據現場觀察表示，韓國瑜應該有嚇一跳，早上10點站上主席台，問大家有沒有異議，結果都沒有，但當卓榮泰一上台，國民黨就出來亂。他認為，看韓國瑜的表情，如果心裡有數，不會是那個表情，應該是很有自信，知道狀況就會在上面笑，因為知道是在表演，時間差不多就會請秘書長告訴大家說差不多了。

王義川接著提到，國民黨的立法實務研討會，本來有約韓國瑜，結果韓國瑜缺席；另外他也想到，韓國瑜上次召集朝野協商時，傅崐萁出國，三黨協商結果有一位總召不來，協商就不會成了。

事實上，所謂的國民黨的立法實務研討會，是國民黨循慣例舉行，面對新會期所召開的研討會，韓國瑜原本是有受邀的，但沒有出席；而傅崐萁被問及此事時則避談，僅表示黨團共識將全力以赴推動民生法案。

王義川再爬梳過去的紀錄，去年底時，韓國瑜在跟吳思瑤協商的時候，傅崐萁走出來臭罵立法院秘書長周萬來。他說，周萬來是韓國瑜的人，在韓國瑜面前罵周萬來，對韓國瑜的面子很傷的。

王義川也提及一則媒體報導，內容是總統賴清德在2月10日召集五院院長在總統府茶敘會商國政，增進院際協調合作，當時有黨政高層透露，韓國瑜私下對綠營感嘆道，「小傅（指國民黨團總召傅崐萁）現在很大喔。」

▼民進黨立委王義川分析立院現場，認為韓國瑜與傅崐萁兩人不合。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲▼王義川 立法院院會 發言。（圖／記者屠惠剛攝）

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