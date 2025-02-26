會稽國小助理員性騷、霸凌特教生　林月琴憂：桃園性平案年年增

▲「勿讓會稽國小成為桃園版的熔爐」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

桃園會稽國小爆出有特教助理員涉性平案及不適任案，包括嘲笑、恐嚇特教生，甚至不當管教，校方卻未即時通報，家長陳情但教育局官員卻稱「沒辦法」，求助無門。民進黨立委林月琴、郭昱晴、桃園市議員黃瓊慧26日召開記者會，揭露校方違法、市府冷處理。林月琴更批評，桃園市的性別案件年年增加，讓人擔憂。

黃瓊慧說，會稽國小特教助理員於去年9月起接連牽涉2起性平案，像是主動牽1年級女生手、不當凝視特定一位4年級女生的全身上下等，校方得知後都未第一時間通報主管機關桃園市教育局，直到今年1月16日被人匿名舉報，才不得已通報。

黃瓊慧表示，會稽國小校長及主任都知悉校內去年9月的霸凌及性平案件，卻知情不報，沒有通報給桃園市教育局，直到今年1月有教師當吹哨者向桃園市教育局揭露，案件才受到調查。校長卻對該行為人睜一隻眼閉一隻眼，甚至吹哨者遭到校長秋後算帳。黃瓊慧接續說明，桃園市教育局知道這場記者會，卻未派人一同參與並解釋說明，顯示桃園市教育局的失能與對案件的不重視。

郭昱晴說，校方的處理方式疑似包庇行為人，且延宕通報，從去年9月陸續有學童和家長向校方反應，但卻遲至今年1月案件才立案處理。郭昱晴呼籲，校園性平案件應該要積極處理，桃園市教育局應徹查過去半年來該校陸續發生的疑似性騷擾及霸凌案，以保障校園教師和學童的權益。

林月琴指出，根據教育部校安通報統計，桃園市長張善政上任後，國小校園性別事件件數跟人次逐年上升，從2022年到2024年僅三年就上升1.5倍，桃園市教育局是否應該正視性平事件的問題及積極督導？

林月琴要求，桃園市政府教育局應確實調查該助理員涉及的性平與不當管教案件；第二，釐清校方是否延遲通報，並確保學生、家長與教師不會因揭露問題而遭受校方不利對待；第三，與學生與家長保持良好溝通管道，確保整體處理過程符合正當程序。

林月琴喊話，學校在學童的成長過程中扮演至關重要的角色，更應該是一個安全且值得信賴的環境，請桃園市政府教育局能夠妥善處理，以具體行動回應社會的關切，讓家長安心，讓學生在一個健康、安全的環境中學習與成長，請桃園市政府教育局盡速釐清與檢討。