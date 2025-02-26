藍喊發1萬　綠曝新北分配款增59億「每人1500」：侯友宜要不要發？

▲民進黨發言人吳崢、戴瑋姍。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

由於去年度國家稅收實徵數創新高，而國民黨主張全民普發現金1萬元，智庫更做民調稱超過六成民意支持發放現金；不過，行政院長卓榮泰25日表示，實徵數超過預算數後，減少舉債也要算在內。對藍營主張，民進黨今（26日）表示，國民黨立委、黨主席、到找來的民調機構都說要發現金，既然如此，今年六都統籌分配款4百億到7百億不等，相較去年，台北會多分76億、新北59億、台中38億、桃園49億，以新北市為例，多拿的59億，400萬市民每人可拿到1500元現金發放，藍營縣市首長為何不發？

對於藍營發放現金主張，民進黨發言人吳崢表示，過去這段時間國民黨利用機構式的假民調真宣傳，這樣的民調有沒有公信力？社會大眾可以公評。國民黨一再說發現金很棒，從立委、黨主席、到找來的民調機構都說要發現金。

吳崢指出，既然國民黨認為發現金就是黨之所向、全黨的心願，今年六都多分了這麼多錢：台北會分到76億、新北59億、台中38億、桃園49億，還有統籌分配款好4百億到7百億不等，六都這麼有錢，中央的錢也都分下去讓你們自由支配，國民黨整天喊發錢為何不發？

吳崢質疑，國民黨是嘴巴說人民需要現金、但心裡不願意嗎？是六都首長太小氣嗎？還是要自己留著通通放到口袋嗎？這樣到底是誰吃相難看、前後邏輯不一，國民黨自己要跟社會大眾解釋，為何嘴巴說一套、做的又是另一套。

發言人戴瑋姍舉例，新北統籌分配款增加59億，400萬市民可以拿到1500元現金發放，那國民黨為何不發？侯市長為何不發？國民黨其他縣市首長怎麼不發？在統籌分配稅款增加狀況下，如果要比照辦理，請大家一視同仁、不要雙標。再次呼籲國民黨懸崖勒馬、不要雙標。