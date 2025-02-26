藍轟吳思瑤質詢放簡報「歌功頌德卓榮泰」　批綠自我閹割太荒唐

▲陳冠安指出，吳思瑤在質詢時放簡報向卓榮泰歌功頌德。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨青年部前主任陳冠安今（26日）指出，卓榮泰昨赴立院施政報告完，理論上排定有3藍委、3綠委以及1白委各自進行30分鐘的政黨質詢，但3綠委吳思瑤、陳培瑜和陳俊宇竟「自我閹割」，僅質詢15分鐘，並特別點名吳思瑤在總質詢時放簡報、歌功頌德卓榮泰是「史上最努力溝通的行政院長」，相當荒唐。

立法院新會期昨日開議，國民黨團立委高舉「高官爽烤肉、百姓塞急診」、「發現金1萬元還錢於民」等牌子，杯葛行政院長卓榮泰；立法院長韓國瑜一度稱「卓院長請回」維持秩序，藍營杯葛約7分鐘後退席以示抗議，卓榮泰也因而順利上台進行施政報告。

陳冠安對此指出，國民黨團抗議後旋即離場，一方面表達對卓內閣不斷覆議以及施政弊病的不滿，另方面是尊重行政院的備詢權，讓總質詢能實質進行下去，未料卻遭民進黨團批評此舉是不開會、不討論、不管人民疾苦。

陳冠安直言，真正不開會、不討論、不管人民疾苦的就是民進黨黨團，並提到卓榮泰報告完，理論上排定有7位委員，包括3藍委、3綠委以及1白委各自進行30分鐘的政黨質詢，和行政院討論施政方向，為人民疾苦發聲，但民進黨3位政黨質詢代表吳思瑤、陳培瑜和陳俊宇，竟然都只質詢15分鐘。

陳冠安感嘆，一個會期通常只會進行一次總質詢，是立委少數能直接質詢行政院長的寶貴機會，可以說是國會議員質詢權最核心的部分，而國民黨每位委員都質詢30分鐘，唯獨民進黨立委放棄人民賦予民意代表的責任，法定質詢30分鐘卻自我閹割成15分鐘。

陳冠安批，前兩個會期就有許多民進黨立委連口頭質詢都懶，只用書面，這會期才剛開議就又出現質詢質一半的荒唐事蹟，那薪水是不是也該吐一半出來？他並特別點名吳思瑤在總質詢時放簡報、歌功頌德卓榮泰是「史上最努力溝通的行政院長」，此舉很荒唐。