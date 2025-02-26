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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曹興誠捐清大1500萬爭議　他提3問力挺：捐錢是情分、不捐是本分

▲▼曹興誠記者會 防彈衣 鋼盔。（圖／記者屠惠剛攝）

▲曹興誠。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠遭國民黨立委翁曉玲爆料30年前曾要捐款清大1500萬，最後卻未實踐，清大也表示未收到捐款；曹興誠則回應，已經將支票交給時任校長沈君山，爭議陷入羅生門。對此，日本資深媒體人矢板明夫25日提出3疑問，他表示，捐錢是情分、不捐是本分，做為清大教職員的翁曉玲再三逼宮，好像不是受捐贈方應有的態度，這一連串攻擊，他們關心的不是捐款，而是因為曹董擔任了大罷免領銜人。

矢板明夫表示，聯電前董事長曹興誠在30年前（1995年），因下圍棋輸給時任清華大學校長沈君山，將1500萬的「賭債」捐給清華大學。這件事本來是圍棋界的一樁佳話，也是沈君山人生中的著名趣聞之一，更在沈君山去世後，天下文化出版社總結的「沈君山大事記」中，還專門列入了此事。

矢板明夫表示，沒想到多年以後，此事竟然被今天的清華大學副教授翁曉玲立委和校方否認，演繹成了一場羅生門。如果大家假設翁委員和清華所說屬實，即曹興誠當年根本沒有捐款，那麼有至少三個疑問，會在大家的腦海中揮之不去。

矢板明夫指出，第一，聯合報刊登的難道是假新聞嗎？1996年5月6日的聯合報，白紙黑字寫著，在前一天5月5日的「清華之友晚宴」上，曹、沈二人為聯電和清華的一項合作正式簽約，把「賭債」變成了捐款。

矢板明夫說，該報詳細說明了曹董支付「賭債」的方式和過程，參加清華之友晚宴的很多當事人，第二天都會看到這份報紙，當時的聯合報是台灣屈指可數的大報之一，自己想，該報憑空捏造事實的可能性應該不大。

矢板明夫再指，第二，沈君山為什麼不說話？從曹興誠輸錢，到沈君山2007年中風倒下，有12年的時間，期間有很多媒體都曾經報導過「沈靠下棋為清華贏得1500萬」之事，如果曹興誠不付錢，當時本身就是媒體紅人、又筆耕不斷的沈君山，為什麼從來沒有提到過向曹董要債這件事？反而多年以後，並非當事人的翁立委及今天的清華校方，突然出來控訴曹董詐捐，讓人覺得不可思議。

矢板明夫認為，第三，清華大學有做過仔細的調查嗎？翁委員提出這件事後，沒過幾個小時，清華大學就發表了「沒有收到捐款」的聲明，25日又做了第二次否認，時隔多年的陳年舊事，請問清華大學有沒有調閱過所有相關資料？有沒有詢問過還健在的當事人呢？事關捐贈者的名譽，茲事體大，清華大學的結論，實在讓人感覺過於草率。

矢板明夫直言，30年前的舊事，本已成為歷史，人家捐錢是情分、不捐是本分，今天，做為清大教職員的翁曉玲立委突然發難、再三逼宮，還要曹董拿出匯款證據，這種作法，常識上好像不是一個受捐贈方應有的態度，對清華大學的形象，也會有負面影響。

最後，矢板明夫強調，這一連串的攻擊，以及藍營媒體鋪天蓋地對此事的報導，可以看出，其實曹董當年有沒有捐款並不是他們關心的，而是因為曹董擔任了大罷免的領銜人。

▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

▲▼政治評論員矢板明夫。（圖／《豈有此呂》）

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