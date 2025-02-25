重話要「不分區別鬧事」在講翁曉玲？　朱立倫：不要有負面作法

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨召開立法實務研討會，國民黨主席朱立倫在閉門會議時強調，每個區域藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」。對此，外界傳聞是指不分區立委翁曉玲，朱立倫今（25日）受訪時表示，沒有指特別任何一位立委，每一位都要成為區域立委的助力，成為國民黨的助力，不要有負面作法。

為迎戰大罷免，朱立倫昨日在與藍委們閉門會議中提到，每個區域藍委的壓力都很大，但某些不分區立委卻只顧著自己的感受，讓外界有機會製造藍營的負面新聞，因此他要提醒沒有選舉的不分區立委「不要鬧事」，民進黨很會抓藍營問題見縫插針，不分區立委要更注意，別讓個人感受被綠營找機會操作，國民黨要整體結構、團結一致，決心跟民進黨奮戰到底，別怕大罷免的威脅。

朱立倫今日被問及此事時解釋，他正確說法是要大家都應該同心協力推重要民生法案，區域立委很辛苦，要經營地方還要在立院打拼，因此不分區立委要協助區域立委，是從正面角度，不要有負面作法，這是他特別提醒的。

媒體問及是否如外界猜測是在指翁曉玲？朱立倫回應，自己沒有指特別任何一位立委，每一位不分區立委都要成為區域立委的助力，成為國民黨的助力。