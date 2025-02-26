曹興誠捐1500萬陷羅生門　學者籲清大謹慎：盼在法律上保護好自己

記者黃翊婷／綜合報導

聯電創辦人曹興誠是否有捐款給清大1500萬元陷入羅生門，清大表示未收到捐款；曹興誠則表示，已經將支票直接交給當時的校長沈君山。政治大學法學院副教授劉宏恩認為，這件事情牽涉到嚴肅的法律責任問題，支票開立紀錄、兌現紀錄、入帳紀錄，對清大而言可能很難釐清，但對檢方而言卻是不難查到的事，自己對清大向來有良好印象，因此忍不住想提醒一下，「盼望清大人自己能在法律上好好保護自己清大人。」

▲曹興誠表明當時已將支票交給前清大校長沈君山。（資料照／記者陶本和攝）

曹興誠近日遭爆料30年前與前清大校長沈君山對奕圍棋，並依棋局結果承諾捐助清大1500萬元，但時至今日都沒實踐，引發各界議論。對此，曹興誠表示，他當時直接將支票交給沈君山，可能被對方拿去做其他的公益；政治工作者周軒也在臉書貼出前校長陳力俊的演講稿內容，其中曾提到清大已經收到曹興誠的1500萬元捐款。

然而，陳力俊後來卻改口表示沒收到。日本資深媒體人矢板明夫公布一篇2011年的文章，他表示，該文清楚介紹曹興誠支付捐款的完整經過，由此可以斷定，2018年的清華大學和今天的清華大學，一定有一個說了謊；國民黨立委翁曉玲則認為，曹興誠若有捐就拿出領據，事實勝於雄辯，

曹興誠是否曾捐款1500萬元給清大一事陷入羅生門，政治大學法學院副教授劉宏恩26日在臉書發文分享自己的看法，他表示，當時國立大學校務基金制度尚未成立，捐款是否進了哪個基金會或帳戶，或者採取什麼彈性變通的方法使用，如今嚴格檢視是否可能觸及刑責，其實很難說。

劉宏恩直言，若曹興誠沒有捐款，頂多涉及民事贈與契約問題，但若是有捐被說成沒捐，反而變成校方對捐款處理帳目不清的問題，這裡面或許就有很嚴肅的法律責任問題了，像是支票開立紀錄、兌現紀錄、入帳紀錄，清大可能覺得很難釐清，但對檢方來說卻不難，所以校方發言務必要謹慎，他向來對清大有著良好印象，這才忍不住想提醒一下，「盼望清大人自己能在法律上好好保護自己清大人。」