台澎電纜遭拖斷「陸方核實中」　國台辦：民進黨未釐清事實政治操弄

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

海巡署昨25日凌晨3時許接獲中華電信報案指稱「臺澎三號」海纜發生全斷障礙，疑似是一艘多哥籍「宏泰」大陸貨輪曾下錨滯留破壞我方海底電纜，目前8名中國籍船員已帶回調查，將釐清此次事故是人為還是意外所致。對此，國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日指出，「相關的情況我們確實也在核實當中。」反批民進黨未查證就先指責，渲染政治操作，不得人心。

朱鳳蓮首先指出，「相關的情況我們確實也在核實當中。」

朱鳳蓮進一步說，全球每年約發生百餘起的海底光纜損壞事件，是常見的海上事故。「民進黨當局於基本事實事故責任尚未釐清的情況之下，刻意的渲染企圖政治操弄的人心。」

該起事件發生後，數位發展部表示，為了疏解台澎3號斷纜可能影響，請中華電信緊急調度訊務至其他海纜，確保台灣與澎湖、金門之間通訊不受影響，正常運行，已請中華電信協調海纜船納入排程以加速修復台澎3號海纜。

我海巡署強調，本次海底電纜斷纜原因，是否屬人為故意破壞，或是單純意外造成，尚待進一步調查釐清；涉嫌的多哥籍「宏泰」貨輪，經查為中資背景的權宜輪，船上8名船員均為中國籍人士，不排除為中國灰色地帶侵擾行動，海巡署將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。