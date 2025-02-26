陸客為台賺「真金白銀是垃圾？」　國台辦：小兩會溝通是擋箭牌　

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

陸委會堅持「小兩會」先談再放陸團，主委邱垂正近日再稱應先通過觀光「小兩會」溝通，聲稱過去是「觀光1.0時代」，台灣業者抱怨只賺到「疲勞」和「垃圾」，要打造高質量的「觀光2.0時代」。大陸國台辦朱鳳蓮今（26）日也反問，陸客團過去為台灣經濟帶來超過2023億元新台幣收益，「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎？」小兩會溝通擋箭牌，歡迎陸客來台只是騙人的幌子。

朱鳳蓮指出，所謂「觀光1.0」、「觀光2.0」，都是民進黨當局為了干擾阻撓大陸居民赴台旅遊變換的說辭和花招。他們先是把兩岸旅遊「小兩會」溝通作為先決條件，現在又試圖否定2008年以來兩岸旅遊交流合作取得的重大成果和給台灣民眾、業者帶來的巨大利益，完全是罔顧事實、顛倒黑白。

朱鳳蓮強調，之前台灣有關方面曾經估算，2008年7月至2012年6月底，大陸居民赴台旅遊人數累積超過398萬人次，為台灣經濟帶去超過2023億元新台幣收益。她反問「難道這些真金白銀是『垃圾』嗎？」

另外，陸委會副主委沈有忠21日出席於東海大學舉行的「兩岸觀光重啟的機會與挑戰」座談會，談及兩岸觀光指出，陸客來台觀光中斷多年，在推動恢復的過程中，政府與旅遊業者都不能忽視兩岸形勢改變的客觀事實，包括中共軍機艦擾台、陸方推出「懲獨22條」等，也應該「借鑑過去陸客來台觀光1.0的不好經驗」。

甚至指出有業者擔心恢復陸客團「說斷就斷」、一條龍、低團費，陸方指定分配等問題，還有開放陸客可能為台灣拉低旅遊品質、環境髒亂等問題，必須「小兩會」協商，才能提升兩岸旅遊品質。

朱鳳蓮也回應，兩岸旅遊問題的癥結和障礙是民進黨的干擾阻撓，根本原因是「謀獨」，刻意的干擾破壞兩岸人員往來和各領域交流合作。

最後，朱鳳蓮痛批，「所謂歡迎陸客來台只是騙人的幌子，先通過小兩會溝通也僅僅是擋箭牌。」