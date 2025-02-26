陸3大學遭我封殺後　國台辦：統戰是「光明正當」

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

記者陳冠宇／綜合報導

台灣封殺大陸統戰部下屬的3所大陸高校，其中包括廣州暨南大學與福建華僑大學。大陸國台辦今（26）日再次替兩校向台生招手，並指「統戰工作光明正當，民進黨當局動輒抹黑統戰，充分暴露其內心恐慌」。

我教育部近日宣布，將禁止國內大學與隸屬大陸統戰部的學校合作或交流，並不採認學歷，包括廣州暨南大學、福建華僑大學、北京華文學院3校，理由是這些學校屬於特殊目的，並不是一般認為的學術取向大學。

大陸高校2025年港澳台聯合招生日前正式啟動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日於例行記者會上表示，一貫支持和熱烈歡迎更多有志台灣青年報考大陸高校，也將為台灣學生在大陸成長成才、實現人生理想創造更好條件。

朱鳳蓮說，持有台胞證或居住證和在台灣居住的有效身份證明，並具有相應的前置學歷的台灣學生，可通過多種途徑報考大陸大學或研究生。其中她提到，台生可以參加暨南大學、華僑大學「兩校聯招」考試。

▲廣州暨南大學。（圖／翻攝廣州暨大官網）

被問及前述3校被台灣封殺時，朱鳳蓮回應，暨南大學、華僑大學都是大陸知名大學，學術水準和社會聲譽享譽海內外，兩所大學培養了大批優秀學生，包括港澳台僑學生，為加強大陸與港澳台的聯繫作出了重要貢獻。

朱鳳蓮批評，民進黨當局「聞統色變」、「逢中必反」，近來更是花樣翻新、變本加厲，連兩岸高校間正常的交流合作和台灣學生正常升學讀書都要禁止，是假借防範「統戰」之名，行干擾阻撓兩岸教育交流之實。

朱鳳蓮最後稱，「統戰是凝聚人心、凝聚共識、凝聚智慧、凝聚力量，是在尊重多樣性中尋求一致性，找到最大公約數，畫出最大同心圓。統戰工作光明正當，民進黨當局動輒抹黑統戰，充分暴露其內心恐慌。」