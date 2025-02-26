我擬增國防預算　國台辦嗆：英勇善戰的解放軍決不答應分裂

▲我擬增國防預算。圖為空軍F-16V戰機。（圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／綜合報導

賴清德總統日前召開國安高層會議，定調國防預算要達到GDP的3％。對此，大陸國台辦回應稱，台灣向美國買武器是「請鬼拿藥單」，並警告「英勇善戰的中國人民解放軍決不答應（把台灣從中國分裂出去）」。

賴清德日前在國安高層會議後表示，為展現保衛國家決心，持續推動國防改革，落實全社會防衛韌性，優先推動特別預算，讓國防預算達到GDP3%以上目標。國防部則說，正在做細部規畫。

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（26）日於例行記者會上表示，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，企圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」，對外部勢力唯命是從，不惜揮霍台灣百姓血汗錢繳納所謂「保護費」。更批評這是「請鬼拿藥單」，只會把廣大台灣民眾綁上「台獨」戰車。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者任以芳攝）

朱鳳蓮稱，「台獨」與台海和平水火不容。「台灣是中國的台灣，任何人、任何勢力想把台灣從中國分裂出去，14億多中國人民決不答應，英勇善戰的中國人民解放軍決不答應。3％也好，10％也罷，不僅保護不了台灣，反而會讓台灣變成『火藥桶』」。

另據路透社報導，台灣正考慮向美國採購金額介於70億至100億美元的軍武，期盼在大陸持續對台施加軍事壓力之際，贏得美國總統川普政府的支持。

朱鳳蓮回應，民進黨當局不惜花費數千億元新台幣的巨資，向美國納上「投名狀」，把台灣變成「火藥桶」，「肥的是美國軍火商，苦的是台灣老百姓，害的是台灣的安寧」。