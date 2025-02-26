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聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

▲中正派出所員警郭佳峮。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲中正派出所員警郭佳峮獲南投縣警局評選為「分局級」為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局辦理113年第4期(10至12月)受理民眾報案服務態度績優人員遴選，草屯警分局警員洪政輝、劉玟廷、郭佳峮、李博丞等4人，因在阻止詐騙案、協助年長民眾返家等方面績效卓著，獲選為「分局級」為民服務績優人員。

草屯分局指出，洪政輝、劉玟廷於草屯派出所任職；2人先前擔服巡邏勤務時，分別接獲第一銀行草屯分行、新光銀行草屯分行通報，稱有民眾疑似遭詐騙而趕赴現場，2案民眾各自稱其於LINE投資群組和Youtube「交易大王」影片中認識未曾謀面的網友，並加入LINE進行聊天，後續向民眾藉口借款40萬作為投資使用，或要求匯款16萬以代為操盤股票；洪政輝、劉玟廷經檢視民眾手機資訊後，即解釋此為典型詐騙手法，向其說明對方可能之話術及手段，輔以實際案例佐證後，2位民眾都驚覺受騙，並感謝警方即時協助。

郭佳峮、李博丞則為中正派出所警員，郭佳峮當時擔服巡邏勤務，接獲民眾報案稱一行動不便的老婦，駕駛電動代步車至草屯市區購買晚餐，回程時坐車卻故障而受困在雨夜中，遂以巡邏車搭載護送老婦返家；李博丞同樣擔服巡邏勤務時，接獲110報案，趕赴現場發現一名老婦受困於雜草叢生的稻田裡，並疑似患有失智症，當下不斷喃喃自語說著要回家，於是先安撫民眾情緒，並初步檢查其身體狀況，所幸老婦身體並無大礙，立即將其從攙扶起身、移動至巡邏車上，安全送返住家，家屬對警方協助表示衷心的感激。

草屯分局劉千祥表示，本次獲選之員警平時表現良好，為民服務不遺餘力，該分局將持續秉持為民服務精神，「把民眾小事當做大事來服務」，讓民眾都能感受到警察的敬業與用心。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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