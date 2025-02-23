台東增設3處營養推廣中心　營養師深入社區提供服務

▲台東增設3處營養推廣中心。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣衛生局近日宣布，在池上鄉、成功鎮及太麻里鄉增設3處社區營養推廣分中心，進一步擴大營養服務範圍，提升長者的健康飲食知識。衛生局指出，營養師的工作範圍廣泛，涵蓋醫療機構、學校、觀光飯店及團膳業等領域，在疾病預防與健康促進方面發揮關鍵作用。

台東縣衛生局長孫國平表示，營養是高齡長者健康的重要基石，透過正確的飲食管理，可有效預防及延緩失能發生。台東縣社區營養推廣中心致力於長者健康，透過培育在地營養種子，讓營養師與當地人員深入全縣16個鄉鎮市的社區與部落，提供營養篩檢及健康教育服務。目前，台東縣村里服務涵蓋率已達86%，有效提升長者的營養識能。

除了長者營養篩檢及教育，營養師也積極協助社區餐飲業者與長者共餐據點，推動高齡友善飲食及均衡營養。2023年，台東縣衛生局推出「健康飲食友善店家」標章認證，迄今已有110間店家響應。此外，針對長者共餐據點，營養師提供飲食質地調整培訓，幫助餐飲業者理解長者的飲食需求，進而提升餐飲服務品質，打造適合高齡族群的用餐環境。

衛生局進一步說明，新增的營養推廣分中心將提供個人化的營養教育服務。其中，池上鄉的服務時間為每週二上午，太麻里鄉及成功鎮則為每週三上午，由專業營養師駐點提供諮詢。65歲以上長者或55歲以上原住民可提前預約，聯絡電話為089-331171分機330、331、335，或直接洽詢當地衛生所。