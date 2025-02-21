腦傷失憶男迷路10公里！警耐心引導他寫出名字　護送返家

▲員警耐心引導腦傷失憶男書寫姓名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞豐派出所於21日9時許獲報，一男子鬼鬼祟祟往他人住家張望，請派員察看，警員張君毅隨即趕往現場，發現居住於池上鄉的潘姓男子(64年次)，因腦部損傷導致記憶障礙，意外流落至10公里外的鹿野鄉。此案員警展現高度的同理心及熱忱的服務精神，並在瑞豐派出所與池上分駐所員警的協同下，成功護送當事人平安返家，避免可能的意外事故發生，也獲得鄉親們的讚許。

現年50歲的潘男，於數年前遭遇重大車禍，雖經搶救挽回性命，但頭骨破裂造成的腦部損傷，導致其長期存在短期記憶缺失症狀。於21日9時許，瑞豐派出所接獲民眾報稱「有陌生男子在住宅區徘徊，面對詢問時言語混亂、無法清楚表述來意」。

警員張君毅獲報後迅速抵達現場，發現潘男雖衣著整潔但神情恍惚，隨身未攜帶證件。經初步關懷詢問，潘男的回答南轅北轍，又語焉不詳，張員研判潘男可能有失智症狀，為避免發生意外，先行將潘男帶返所內查察。

於派出所內，警員透過耐心引導，協助潘男以筆談方式寫出姓名，隨即運用警用行動電腦M-Police系統進行調閱照片核對，又經交叉比對出當事人戶籍資料與住址。

▲潘男因腦部損傷導致記憶障礙，意外流落至10公里外的鹿野鄉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

儘管確認潘男居住於池上鄉，但其對於如何跨越10公里距離來到鹿野鄉，以及外出目的等關鍵問題仍無法清楚說明。瑞豐派出所隨後聯繫池上分駐所派員協助。

池上警員憑藉對轄區的熟悉程度，迅速抵達潘男登記住址，並透過鄰長聯繫上熟悉潘男狀況的鄰居。經查潘男平日與母親同住，雖具基本自理能力，但偶爾會因記憶混亂，自行外出後忘記返家路線。

員警共同護送潘男返家後，除檢視住家安全狀況，更請鄰居發揮守望相助精神，建立社區關懷機制。附近居民亦表示將加強日常關照潘男生活情形，並在發現異常時，立即通報警察或是社政單位，以確保其安全。