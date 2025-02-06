世新大學新聞主播營攜手雙主播　啟發下一代媒體菁英熱情

▲ 世新大學新聞主播營讓高中生沉浸體驗新聞播報實戰現場。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

新聞主播的光鮮背後，是對真相的追求與專業的磨練。世新大學新聞學系今（6）日舉辦「新聞主播營」，邀請知名校友主播游皓婷與李瀅瀅親授新聞秘訣，帶領高中生深入體驗新聞產業的核心運作，並親身站上主播台，感受新聞工作的挑戰與魅力。世新大學校長陳清河致詞時表示，資訊爆炸的時代，新聞工作者是守護真相的重要角色。他強調，世新新聞系以「理論與實務並重」為教育核心，結合全媒體中心的先進設備，培養具有專業能力與社會責任的媒體人才。

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▲ 世新校友主播游皓婷為高中生學員介紹世新大學業界規格的專業設備。

本次「新聞主播營」課程設計以實務為主軸，讓學員從零基礎快速進入專業狀態。李瀅瀅在「新聞入門及職場人生」課程中，分享自身從基層記者到資深主播的職涯經驗，並剖析新聞產製流程與數位轉型的挑戰。她指出，未來的新聞人需要兼具內容創作與科技應用能力，才能應對媒體環境的快速變化。游皓婷則在「新聞播報技巧」課程中，教授咬字、音質、儀態、邏輯與克服緊張等五大核心要素，並透過現場示範與指導，讓學員在影棚內完成實際播報。她表示，新聞播報不僅是資訊的傳遞，更是專業與自信的展現。

▲ 世新大學新聞主播營以「個人色彩診斷」分析法，幫助高中生學員歸納出適合各型的妝容與服飾色系。

活動的高潮出現在全媒體中心影棚內，學員們親自站上主播台，完成從稿件準備到播報錄製的全流程實作。有高中生學員表示：「這樣的體驗讓我對新聞工作的細節有了更深刻的理解，也激發了對未來職涯的熱情。」世新新聞系主任許志明進一步介紹，多年來，世新新聞系已為台灣媒體界輸送超過40位知名主播，成為業界公認的「主播搖籃」。近年新聞系課程更結合AI技術與社群經營，提供學生多元技能培養機會，他強調，無論媒體形式如何變遷，紮實的寫作與播報基本功始終是成功的關鍵。

▲ 世新校友主播李瀅瀅為高中生學員剖析新聞產製流程與數位轉型的挑戰。

世新新聞系多年來以「實務導向」聞名，並緊跟媒體產業的最新趨勢。從傳統媒體到數位平台，世新新聞系不僅提供專業知識，更注重學生的實作能力，讓學員能夠在畢業後迅速融入業界。此次「新聞主播營」的設計，正是為了讓學員能提早感受到新聞產業的現場氛圍，並透過實務操作建立初步認識。校長陳清河也勉勵學員，無論未來是否選擇新聞作為職涯方向，都應保持對社會問題的敏感度與對真相的追求。他期待學員們能在「新聞主播營」中找到自己的熱情，並在未來成為推動社會進步的重要力量。

▲ 世新大學新聞主播營課程設計以實務為主軸，讓學員從零基礎快速進入專業狀態。