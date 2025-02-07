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遊戲化學習重塑教育！世新大學財金營邀高中生玩轉金融世界

圖一：世新大學財金系寒假營隊遊戲化學習金融知識。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學財金系寒假營隊遊戲化學習金融知識。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學財金系寒假營隊「豪賭金魂夜」，以創新的遊戲化學習模式，為高中生打造了一場結合理財教育與金融實戰的沉浸式體驗。於今（7）日啟動為期兩天的營隊，不僅挑戰學生對財務管理的理解，更以實戰模擬與專業課程，啟發他們對金融領域的熱情，並引導他們掌握未來生活中不可或缺的理財知識與技能。

圖二：多元的闖關遊戲讓高中生體驗心理博弈與團隊合作的重要性。（圖／世新大學提供）

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▲ 多元的闖關遊戲讓高中生體驗心理博弈與團隊合作的重要性。

營隊核心課程包括「金融鋒暴」、「玩轉市場生存戰」與「豪賭娛樂城」等，從基礎理財知識、金融工具應用到高階決策思維，層層引導學生深入探索金融世界的運作邏輯。在「金融鋒暴」課程中，世新大學副教授郭迺鋒以案例分析與互動活動，生動講解零用錢管理、信用卡使用與預算規劃等實用技巧，讓學生輕鬆掌握日常理財的基礎。「玩轉市場生存戰」則邀請全球加密貨幣衍生品領域的校友陳政維，透過真實市場模擬，帶領學生認識股票、債券與基金的特性，並學習如何避開常見的金融陷阱。「豪賭娛樂城」是以闖關遊戲形式，讓學生在模擬的投資博弈中，鍛鍊資金分配與風險管理能力，並體驗心理博弈與團隊合作的重要性。

活動中特別設計了「職涯探索」環節，邀請財金系畢業的學長姐分享他們在證券、銀行及財金傳媒等領域的實際經驗，幫助學生理解財金相關職業的技能需求與發展方向。透過這些真實故事，學生能更深入地了解金融領域的多樣性與挑戰。

圖三：世新大學財金系寒假營隊課程幫助高中生為未來的財務規劃打下基礎。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學財金系寒假營隊課程幫助高中生為未來的財務規劃打下基礎。

開幕式上，世新大學校長陳清河幽默點出營隊名稱「豪賭金魂夜」的創意，並強調活動設計的核心價值：如何在高風險與高報酬間找到平衡，實現財富自由的目標。他感謝元富證券等企業的支持，並期望學生能藉此機會收穫知識與人脈，為未來的財務規劃打下基礎。

元富證券公共事務暨行銷部副總經理許恬忻則以「72法則」為例，闡述複利效應對財富增長的重要性，並提醒學生在投資過程中注重風險控管與信用維持。她特別提到，隨著金融科技的普及，金融知識的累積與正確的決策能力才是實現財富增長的關鍵。

圖四：世新大學校長陳清河、財金系主任吳秋慧及元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻於開幕式致詞。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河、財金系主任吳秋慧及元富證券公共事務暨行銷部副總許恬忻於開幕式致詞。

世新財金系主任吳秋慧補充指出，財金系以「理論為經、實務為緯」的教學理念，致力於培養學生的數據分析、邏輯推理與投資能力。她表示，營隊活動不僅延續了財金系的教育特色，更為高中生提供了一個零門檻接觸金融世界的機會。今年適逢財金系成立30週年，系上將舉辦一系列活動，進一步凝聚校友與業界資源，深化產學合作。為期兩天的「豪賭金魂夜」營隊，不僅讓學生從遊戲中學習財金知識，更引導他們在趣味與挑戰中發現自己的潛能與興趣。世新大學以其獨特的傳播與財金結合優勢，為學生開啟了一扇探索未來的大門，讓每一位參與者都能從中找到屬於自己的方向。

圖五：世新大學財金系寒假營隊「豪賭金魂夜」為學生開啟探索未來的大門。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學財金系寒假營隊「豪賭金魂夜」為學生開啟探索未來的大門。

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