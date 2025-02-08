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新聞播報結合AI創作　世新大學英語系營隊探索語言新可能

圖一：世新大學英語系舉辦「2025全國高中英語傳播體驗營」。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學英語系舉辦「2025全國高中英語傳播體驗營」。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

語言不僅是溝通的工具，更是探索世界的關鍵。世新大學英語暨傳播應用學系於7日舉辦了「2025全國高中英語傳播體驗營」，吸引來自全國20多所高中的學生參與。這場免費營隊結合英語敘事力與傳播應用，透過多元課程與實作活動，帶領學員發掘語言的表達藝術與跨領域應用的可能性。

圖二：來自各地的高中生學員沉浸式體驗世新大學智能攝影棚的頂尖傳播科技。（圖／世新大學提供）

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▲ 來自各地的高中生學員沉浸式體驗世新大學智能攝影棚的頂尖傳播科技。

營隊課程規劃豐富且創新，亮點之一為「探索英語傳播的多重宇宙」課程，由世新校友翁悅心講師主講，透過實例分析與互動討論，幫助學員了解語言在不同媒體中的實際運用。同時，學員參觀了世新大學先進的LVS智能攝影棚與全媒體中心，親身體驗傳播技術與語言結合的魅力，為未來學習增添實務經驗。

圖三：世新英語系寒假營隊讓學員模擬真實新聞製作流程。（圖／世新大學提供）

▲ 世新英語系寒假營隊讓學員模擬真實新聞製作流程。

另一重點課程「新聞英文與播報技巧」由世新校友、美國籍講師Adam授課，從新聞英文的寫作與翻譯，到全媒體中心的播報實作，讓學員模擬真實新聞製作流程，全面提升實戰能力。此外，英語系主任陳建龍帶領「文學輸入，AI輸出：數位敘事生成」課程，結合生成式AI技術，引導高中生以英語敘事力創作短影音劇本，體驗語言與科技結合的無限可能。

活動結束後，學員們表示，這次營隊讓他們跳脫傳統語言學習的框架，透過實作與交流，深刻體會英語在實際情境中的應用價值。世新大學英語暨傳播應用學系期望，這場體驗營能啟發學員，讓他們在語言學習與跨領域應用的道路上更具自信，為未來國際競爭力奠定基石。

圖四：世新英語系寒假營隊邀來多位優秀校友授課與分享實務經驗。（圖／世新大學提供）

▲ 世新英語系寒假營隊邀來多位優秀校友授課與分享實務經驗。

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