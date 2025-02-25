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王明鉅親友被騙4千萬　聯邦銀女行員遭疑詐團內鬼關鍵曝

▲桃園地檢署昨天指揮刑事局與龜山警方偵辦王姓婦人遭詐騙案，其中聯邦銀行中壢健行分行林姓女行員疑涉案，經複訊後依詐欺罪嫌因無羈押必要予以8萬元交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲王明鉅親友遭詐騙案，聯邦銀行中壢健行分行林姓女行員疑涉案，經複訊後以8萬元交保。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長王明鉅親友遭詐騙4000萬元，桃園檢方昨（24）日指揮刑事局、龜山警分局偵辦，除將詐騙集團成員包括律師陳冠宇等人涉案外，也將聯邦銀行健行分行林姓女行員帶回偵訊，檢方晚間複訊後依詐欺罪嫌惟無羈押之必要諭令8萬元交保；聯邦銀行晚間則以重訊宣布，依法配合桃園地檢署與警方調查詢問及搜索，但對公司財務業務並無影響。

桃園地檢署偵辦王明鉅親友遭詐騙案，查出王姓婦人向銀行抵押房產貸款於去年5月29日入帳，同日下午1時許就被詐騙集團成員帶到聯邦銀行健行分行提領750萬，翌日又提領200萬，另又轉帳550萬。檢警調閱銀行監視影帶發現，王婦提領鉅款時，根本未抽號碼牌，直接被成員帶往34歲的林姓女行員櫃檯，詭異的是，林女竟未依規定對長者提領鉅額款項時關懷詢問，立即提供快速取款服務，備妥鉅額現金讓王婦2天共提領950萬元，貸款3千萬幾乎一半落入詐團口袋。

檢警質疑，林姓女行員可能也是詐騙集團成員之一，昨天上午由警方持傳喚通知書前往聯邦銀行健行分行，將林女帶回刑事局訊問，另搜索帶走林女在銀行承辦業務所有相關資料，以釐清其涉案程度，過程中是否有獲得利益好處。晚間8時許，林女在律師陪同持通知書到桃檢說明，經檢方訊問後，晚間9時許依詐欺罪嫌惟無羈押之必要諭令8萬元交保。

據了解，林女涉案程度可能不高，檢方複訊後才諭令交保。另據了解，林女在分行僅是一般櫃台行員，負責存提款等匯兌與臨櫃業務，銀行對林姓女行員涉案程度也不願置評，一切配合檢警偵辦。

聯邦銀行昨晚以重訊宣布，配合桃園地檢署指揮桃園市政府警察局至本行分行詢問及搜索行員，銀行依法配合調查程序，對公司財務業務並無影響。

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