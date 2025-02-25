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積極約見面！交友軟體認識酒店男模　他揭「詐騙4招」：戶頭剩63元

▲▼財富自由,有錢人,富有,富翁,錢包,皮夾。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被騙了6.1萬元。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

網路交友詐騙案件層出不窮。一名網友在交友軟體上認識了一位外表不錯的男子，對方以從事男模工作為由，請求他「名義上」假裝成客人支付費用。起初，他雖心存懷疑，但對方用威脅、引導逼他付錢，最後還無限上綱，開口索討8萬元，甚至要他去借錢，最後他報警結束這一切，損失6.1萬元，戶頭只剩下63元。

該網友在Dcard發文，「關於詐騙把我戶頭變63元」，透過交友軟體認識了一位長相不錯的男子，對方熱情主動，主動問了很多興趣愛好，看似尋常的交流，卻為後續詐騙埋下伏筆。男子透露自己在酒店兼職男模，某天男子提出見面邀約，由於兩人住在同縣市，原PO過去也有見網友的經驗，便答應了邀約。

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見面前一天，男子突然以工作需要，要求原PO「名義上」假裝成客人，支付1000元，否則會被經理責備扣薪，並強調錢會在見面時還錢。原PO起初感到不妥，但隨後經理親自來電確認，並保證過程完全合法且不涉及匯款，但原PO仍拒絕付款。

接下來，經理以「酒店掛號在幫派旗下」為由逼他付錢，威脅他如果不照辦，將會被調查個資，甚至抄家滅族，在壓力與不安之下，原PO只能照對方說的去做，支付所謂的「保證金」，金額從1000元一路攀升至5萬元。本來以為付錢就沒事了，沒想到對方居然要求再支付「保護金」，金額高達8萬元，但他僅剩下1萬多元，對方要他先付錢，不夠的可以跟朋友借。

原PO表示，「此時我已經瀕臨崩潰的邊緣，只試著打給幾個很好的朋友，每個都勸我趕快去報警，這只是詐騙」，最終選擇報警，結束這一場鬧劇，「這個月痛失6萬1當作學費的經驗，希望看到這篇文章的人可以不要重蹈覆轍」。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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