遭妻控「偽娘、性冷感」！夫反嗆買48個保險套：性生活正常

▲彰化人妻控丈夫偽娘性冷感。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一名人妻控訴丈夫是「偽娘」，婚前隱瞞性向，喜歡穿女性衣物，在子女前穿女裝、還到摩鐵開性愛趴，令她身心受創，提離婚訴訟，丈夫則反駁，稱穿女裝是夫妻間的「閨房情趣」，曾買48個保險套，證明性生活如常，反控妻子對他施暴，法官考量丈夫管教子女方式粗暴，將子女親權判給媽媽，爸爸需月付撫養費直到小孩15歲。

依據判決書內容，妻子控訴丈夫是「偽娘」，婚前隱瞞性向，婚後經常穿著女性衣物，並與其他男性發生性關係。她表示，丈夫婚後拒絕與她發生性行為，並在子女面前穿著女裝，令她身心受創。

丈夫則反駁妻子指控，稱穿女裝是夫妻間的「閨房情趣」，並出示購買48個保險套的證據，這些保險套在4個月內用完，證明兩人曾有性生活。他指控妻子經常徹夜未歸，甚至對他施暴，因此曾申請保護令。

法官審理，雙方於2年前已分居，婚姻關係已經出現裂痕，對彼此親密關係及夫妻情感無任何修復作為，感情、互動更趨冷淡，甚至在子女面前訴說對方不是，且兩造均知悉他方懷疑自己對婚姻不忠誠，仍無法有效溝通，足見兩造婚姻已陷困境無法繼續維持。

法官考量丈夫管教子女方式粗暴，常以恫嚇或體罰方式管教，並在子女面前辱罵妻子及其家人，將負面情緒轉嫁給子女，不利於子女身心健康發展。

法官認為，由妻子單獨行使親權，較符合子女最佳利益，因此判決子女親權單獨歸屬妻子，父親每月需支付2萬4112元撫養費至子女15歲。法院認為，若由雙方共同行使親權，反而可能使子女長期捲入父母的紛爭中，造成更大的傷害。 妻子與子女及家人互動良好，已建立穩定的親密關係，這也是法院判決的重要考量因素。