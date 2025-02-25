真會拖！毒品案拖延4年6月未審理　法官王榮賓遭判罰俸3個月

▲法官拖案4年半未審理，職務法庭判決罰俸3個月。（圖／記者屠惠剛攝）



記者吳銘峯／台北報導

嘉義地方法院法官王榮賓，先前在新竹地方法院刑事庭辦案，在審理某起少年毒品案件時，竟收案後將案件擱置4年6月之久，直到調動前兩天才將案件簽分出去，嚴重影響當事人權益。法官評鑑委員會決議將他送懲戒法院職務法庭議處，職務法庭25日判決將他罰俸3個月。可上訴。

王榮賓曾於2017年3月10日承審某少年等3人的毒品案件，最後做出公訴不受理的判決。少年等人上訴，高等法院審理後於2018年12月28日撤銷原審判決，發回新竹地院更審。新竹地院於2019年2月12日將發回的卷宗資料交由原承辦股書記官，書記官第二日就將卷宗資料送交王榮賓核示。

但王榮賓卻擱置案件，未依照新竹地院分案作業程序妥速處理；一直到遷調嘉義地院前2日、即2023年8月28日，王榮賓才以審理單批示這起案件後續的分案及審理程序，總計無故延滯處理案件長達4年6月。案經新竹地院自律委員會審查後，決議將王榮賓送個案評鑑。

法官評鑑委員會審理時，王榮賓坦承自己確實將案件擺了4年半，但他表示，自己是首度接手少年毒品案件，不知如何處理，也不好意思問其他同事該怎麼處理，所以案子一放就放了這麼久。法評會審議後，認為王榮賓確實有疏失，須送懲戒法院職務法庭議處，但建請職務法庭罰俸1個月。

案經職務法庭審理後，於25日宣判，職務法庭認定王榮賓確實有疏失，影響當事人權益，造成社會對法官負面觀感，應予懲戒。最後合議庭判決將王榮賓罰款，金額為3個月俸給，約40萬元。