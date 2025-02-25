快訊／彰化最大爛尾樓拆除出人命　男摸黑上14樓墜落全身碎裂亡

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最大廢墟黃金帝國大樓，正在進行圍籬拆除作業，昨(24日)深夜有一名年約30歲男子騎機車、摸黑進入大樓頂樓，在大樓後側不明原因跌落，再遭7樓外鐵樑勾住上衣再摔落到一樓，頭顱破裂、臟器外露，全身赤裸，倒臥在一樓警察宿舍外，上午有民眾發現報警，但警消到場時，已經明顯死亡，警方根據車牌已通知家屬並報請檢方相驗遺體，進一步釐清案情。

▲彰化員林市黃金帝國深夜有男子疑跌落身亡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

▲彰化員林市黃金帝國深夜有男子疑跌落身亡。

彰化縣最大爛尾樓「黃金帝國」，早在921後列為危樓，員林市站前地標「黃金帝國」至今荒廢25年，終於決定拆除，日前工程單位已到黃金帝國週邊貼公告，於本周開始進行圍籬搭設，預計3月份拆除後方的公有宿舍，4月份拆除黃金帝國建築主體，明年5月拆除完成，公所打算將來平面基地將暫時提供作停車場用地。

住在附近民眾說，昨夜有聽到男子摸黑進入後大吼大叫，然後有聽到一聲很長一聲大聲「啊」，接著一大聲「碰」，當時認為平時就有人在黃金帝國嬉鬧，不以為意，早上才聽到有鄰居說有名男子不明原因墜落。

消息傳出後，一旁鄰近熱鬧的博愛街，攤商議論紛紛，也有人說，現場都已經拉起封鎖線進行施工，大樓內烏漆麻黑的，還有人敢闖進去，警方表示，已經通知家屬協助說明，遺體已經送大埔殯儀館，待檢方進一步調查釐清。

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