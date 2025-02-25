一巧合曝神蹟！他們燒香拜拜完...轉頭驚見30歲男慘死最大爛尾樓

▲黃金帝國遭男子闖入從頂樓跌落不幸身亡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最大爛尾樓「黃金帝國」今日進行周邊圍籬作業，未料昨天半夜有一名30歲男子破壞側門闖入，不慎從14樓墜下死亡倒臥在圍牆旁，上午施工單位進場拜拜，祈求施工順利，施工人員一進入，赫然發現有人倒臥在一樓，警消據報後，立即調閱周邊監視器，憑機車牌照通知家屬，將祂帶回家。

這起墜樓事件發生在今天凌晨，據警方初步調查，男子年約30歲是一名租客，家人得知噩耗後，心裡相當悲傷難過。

據悉，黃金帝國大樓2月18日已起拉封鎖線，封閉出入口，並公告移車，今日將施作施工圍籬，男子破壞大樓後方側門，偷偷摸黑闖入，從14樓頂跌落，再遭7樓外鐵樑勾住上衣再摔落到一樓，倒臥在一樓明顯死亡，沒人發現。

▲黃金帝國遭男子闖入從頂樓跌落不幸身亡。（圖／記者唐詠絮攝）



上午8點多，施工單位進場，施工前先拜土地公及地基主，稟明將進行鑽地面圍籬作業，祈求施工期間一切平安順利，燒完金紙後一行人進入大樓後側門，將原有放置的塑膠布拉開，赫然發現有人躺在地面，地面也留下一灘血，人早已氣絕身亡。

附近民眾對此指出，若沒有施工單位進場拜拜，也不會發現有人倒臥死在該處，神明顯神蹟，帶祂回家與家人團聚。

▲施工單位上午拜拜發現有人倒臥死亡。（圖／記者唐詠絮攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995