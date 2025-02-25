車棚變身蝦皮店到店！？「棚到棚」引熱議「看起來不太吉利」

▲位於台南佳里的一處車庫，現已變成蝦皮智取門市營業中。（圖／翻攝自爆料公社）

記者洪菱鞠／綜合報導

網路購物盛行，各大電商平台提供多元取貨服務，例如超商取貨、宅配等，其中，蝦皮購物的「蝦皮店到店」是不少人愛用的取貨管道，然而，有網友驚訝發現一間以車棚改成的智取門市，設置地點就位在台南佳里，PO文一出，隨即引發網友熱議，紛紛表示「這合法嗎」、「蝦皮棚到棚」、「蝦皮店到棚？」，甚至笑說「被刪預算了嗎？」

蝦皮購物持續拓展物流門市據點，統計目前全台店到店超過2000間、智取店超過1000間，店面環境大多裝潢明亮，台南佳里卻有一間智取店是由活動車庫改造，外觀簡陋、克難，讓網友看了覺得新奇、特別，上網發文分享提到「真的會讓人誤以為是原本的房子倒了臨時搭一個應急簡易站方便民眾取貨」，同時質疑「比較好奇下大雨跟颱風天真的沒問題嗎」。

這種車庫式取貨點也引來許多網友留言表達不解，「棚搭這樣跟葬禮87%像」、「七月半更加陰森了」、「還好沒人放相片不然晚上會嚇到人」、「啊….搭棚子的….是要爬進去取件嗎」、「沒有鮮花 沒有塔」、「感覺更莊嚴了！！」、「看起來很不吉利」、「我猜會有人騎車進去取貨」，還有網友擔心智取店拉很多電線、插座，車棚太舊老化可能會破掉，一但漏水淋到電線比較危險。

除了佳里，台南學甲也出現以貨櫃屋改造的蝦皮店面，蝦皮購物則是回應表示，「蝦皮店到店因應消費者取貨需求，持續嘗試多種新型智取店進行測試，目標是更貼近消費者的生活圈減少取貨距離及提高取貨便利性。」