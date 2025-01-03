毒梟走私毒品藏貨櫃屋「分裝轉售一條龍」　敗給3警犬神鼻

記者邱中岳／台北報導

刑事局國際刑警科鎖定1名男子，涉嫌主導境外走私毒品來台，並把貨櫃屋當成分裝工廠，將毒品分裝後再轉售，從進口、分裝到末端販售，一條龍的服務讓男子賺得盆滿缽滿，警方2024年底見時機成熟，帶著史賓格緝毒犬前往高雄市大寮區搜索，一舉抄掉他藏匿毒品的毒貨櫃。

警方調查，28歲的楊姓男子，被刑事局國際刑警科鎖定涉嫌與境外人士接觸，以郵寄包裹的方式運毒來台，並且自行將毒品領取後藏放在貨櫃屋，並且號稱各類型毒品都有，「只有你想不到，沒有你買不到」，主打一條龍服務，楊嫌大賺黑心毒品錢。

▲刑事局鎖定走私毒品到販售一條龍的楊姓男子，最後被警犬搜出毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，楊姓男子找來6名助手幫忙，先從國外已包裹郵寄的方式進口毒郵包，接著將各類毒品分類後藏放在貨櫃屋裡面，並且將貨櫃屋當成分裝工廠，分裝安非他命、K他命等毒品外，甚至還有喵喵、大麻等，警方在2024年接獲情資鎖定楊姓男子。

警方分別於2024年12月18日將楊、陳等人逮捕到案，隔天執行第二波查緝，將邱嫌等3人查緝到案，另通知王嫌等2人到案，查扣捷克制蠍式衝鋒槍1支(含彈匣)、毒品咖啡包成品1884包（毛重10.362公斤）、安非他命、大麻磚、k他命、分裝器具、手機、新台幣104萬元、美金等證物。

▲楊姓男子從境外已包裹方式走私，警方找3警犬助威立功。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方訊後將7人全依照毒品、槍砲等罪移送高雄地檢偵辦，警方指出，楊姓男子等人不僅進口毒品原料，分門別類藏往貨櫃屋，除了藏放之外還在裡面做起加工分裝，最後再由小弟前往販售給施用者，一條龍的服務降低成本，也讓楊等人海撈不少。

此外，警方在執行逮捕當天，前往高雄市的貨櫃屋，因為毒品藏放隱密，所以帶著3隻緝毒犬前往現場搜查毒品，以聞嗅的方式替警方找出毒品，其中包括3歲的緝毒犬Walker，屬於史賓格獵犬，另外還有同年齡的羅亞，屬於德國狼犬等3隻警犬助威立功。