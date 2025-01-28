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蝦皮店到店「今起春節不營業」開工時間曝！店員被問爆：真的很煩

▲▼ 蝦皮店到店（圖／記者劉維榛攝）

▲蝦皮店到店春節有異動，初三晚上才營業。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人網購希望能在年前、或過年期間收到，而蝦皮公告，直營門市自今（28日）起暫停營業，初三（31日）晚上7點才會恢復營業。對此，有店員就哀喊，每天上班被客人問爆，「真的很煩，門市櫃檯都有貼（營業時間），麻煩自己看！」

一名店員26日在臉書指出，各位不要再問店員過年休哪天了，「真的很煩，每天上班都會被客人問，已經不知道被問了幾遍了，門市櫃檯都有貼，麻煩自己看！」

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蝦皮官方指出，店到店直營門市即起暫停營業，要等到初三晚上7點才恢復營業；部分智取門店於昨晚關閉門市，同樣要等到初三晚上6點開始營業。至於四大超商、店到店合作夥伴門市部分，營業時間、寄取件服務，則依各門市公告為主。

▲▼ 。（圖／翻攝蝦皮官網）

▲除了直營店休息，部分智取店也會關閉。（圖／翻攝蝦皮官網）

其他網友回應，「休哪天都沒差吧，這個月拿到貨都是一個禮拜以後的事，更別說現在還卡一個過年」、「不是我要講，我去某家他就貼在櫃檯後面很不顯眼的地方，取貨時如果沒注意看真的看不到，我就問為什麼不直接貼在門口上面」、「最討厭被問，什麼時候會到？怎麼還沒到？可以幫我問一下嗎」。

至於其他超商春節寄取貨部分，7-11賣貨便皆正常服務，不過數網快收至2月2日暫停派車收件服務；而全家好賣+也正常服務，但因應宅配高峰期，至2月9日的包裹不提供希望送達日與時段的服務，且不保證隔日配達。

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