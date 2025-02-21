蝦皮智取店「誤關櫃門」怎麼辦！網紅還沒取貨秒慌　網友：你不孤單

▲你一定要知道的蝦皮智取店取貨招數！（圖／民眾提供）

記者楊智雯／綜合報導

網購已成日常，為了提升取貨便利性，蝦皮推出「無人智取店」，主打24小時自助取件，讓消費者能不受時間限制、隨時取貨。不過，沒有店員協助的情況下，仍有不少突發狀況讓人手足無措！網紅《偶素麻麻》就分享自己在智取店取貨時，還沒取貨，竟遇上孩子誤關櫃門的驚險瞬間，當場嚇瘋、不知如何是好，所幸上網查資料，才發現櫃門關上5分鐘內還能重新開啟，成功解除危機。

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▲東西還沒拿出來，門關上了！（圖／取自《偶素麻麻》）

事實上，類似「包裹被關回去」的災情不在少數，網友紛紛分享慘痛經驗

「我的貨居然被別人關起來」、「我也是有次被關門，前一位取貨媽媽帶小孩，我的貨櫃門彈開的瞬間，小孩調皮關上，媽媽不管教孩子也不道歉，冷冷回一句你再輸入一遍就好，想必她孩子不是第一次有這樣的行為」、「我兒子三歲多，有一次剛好把我取貨位置旁的櫃門就這樣關起來了！嚇我一跳趕快跑去跟對方道歉看要怎麼再打開！從此以後只要還有別人也在現場，一律抓好不放手」！

更離譜的是，有人取貨低位置的大包裹時，小孩竟跑進櫃子裡，還把門關上，讓家長急得連忙求助排隊民眾「不好意思，可以讓我先嗎？我小孩跑進去了！」，門打開後還真的有小孩走出來。

在蝦皮智取店取貨時，不小心把包裹門關上，還沒取貨怎麼辦？別擔心，蝦皮官網早已提供應對方法！如果不小心關上門，包裹未取出時，只要5分鐘內重新報到，即可再開啟櫃門，超過時間則需掃描報到機旁的QR Code，聯繫24小時緊急服務專線求助。民眾取貨時，除了確認取貨動作確實完成，也建議留意周遭狀況，避免孩子亂按亂關，以免發生「包裹被關回去」的冏境！