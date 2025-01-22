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社會 社會焦點 保障人權

專挑蝦皮智取店「殺豬公」搬走127萬　7賊蕭美琴家外落網起訴

記者黃宥寧／台北報導

橫行台中以北、專偷蝦皮智取店繳費機錢箱的竊盜集團，短短半個月內竊取18間蝦皮智取店，得手現金127萬元。士檢邱獻民檢察官指揮刑事局偵四大隊與多地警局組成專案小組，展開圍捕行動，成功逮捕包括主嫌謝姓男子在內的7名成員。士林地檢署今（22）日依加重竊盜等罪起訴。

專案小組調查，自去年9月初起，北、中部多間蝦皮智取店接連遭竊，犯罪集團以破壞機台竊取錢箱為主要手法，短時間內累計18起案件，損失高達127萬元。該集團成員行竊熟練，僅憑一把螺絲起子便能迅速撬開繳費機錢箱，20秒內完成犯案並迅速逃逸。

狡詐的竊盜集團以基隆為根據地，成員包括謝姓主嫌及陳姓、倪姓等共犯，全為同鄉。成員間分工明確，有人負責行竊，有人駕車接應。謝嫌負責策劃整體犯案流程，犯案後立刻瓜分贓款。他們熟悉基隆地形，且利用漁夫帽、假髮和刺青袖套進行變裝，並懸掛失竊車牌掩飾行蹤，成功規避警方追查。

▲刑事局瓦解專偷蝦皮智能店的慣竊集團，逮捕5名涉案犯嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局瓦解專偷蝦皮智能店的慣竊集團。（資料圖／記者張君豪翻攝）

專案小組經過數百支監視器影像比對，逐一確認嫌犯特徵及使用車輛，最終於去年9月25日下午，在新北市永和區追蹤謝姓主嫌展開圍捕行動。謝嫌見狀駕車衝撞警方企圖逃逸，刑事局幹員果斷連開三槍擊中車輛輪胎，成功壓制嫌犯，並逮捕現場5名成員。

巧合的是，圍捕地點鄰近副總統蕭美琴住處。槍響後一度引發關注，蕭美琴隨後在社群媒體發文：「謝謝各界關心，今天槍響事件發生時我人不在家，都沒事。辛苦了從台中一路追捕的刑事人員，以及住處周邊維護治安的執法人員，大家平安！」

警方表示，專案行動中查扣大批作案工具及變裝道具。經縝密調查，士林地檢署依加重竊盜罪、毀損器物罪等罪嫌起訴7名嫌犯，並對謝嫌加訴以動力交通工具妨害公務罪，建請法院依法沒收犯罪所得，共計新台幣112萬餘元。

至於在押的謝姓被告，將移審至士林地院，預計傍晚召開移審庭，決定是否繼續羈押。

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