美強推聯合國決議案「迅速結束烏俄戰爭」　施壓各國反對歐洲版本

▲聯合國即將針對烏俄戰爭決議案，進行表決。（資料照／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

烏俄戰爭即將屆滿3年，聯合國預計24日針對這場衝突進行表決，但美國、烏克蘭及歐盟卻分別提出了決議案草案。如今，美國呼籲各國支持美方起草的版本，同時反對烏克蘭與歐洲盟友提出的另一個版本。

根據《路透社》獲取並審閱、23日發出的一份外交文書，美國形容他們提出的版本「是一項具有前瞻性的決議案，關注在一個簡單的想法：結束戰爭」，「透過這項決議案，成員國能夠為國際和平與安全帶來真正動力，而維護國際和平與安全正是聯合國宗旨」，同時要求各國對24日提出的任何其他決議案或修正案，都投下反對票。

事實上，美國21日提出的決議案，使得該國與烏克蘭及歐盟陷入競爭關係。烏克蘭與歐盟已經針對他們版本的烏俄戰爭決議案，與聯合國成員國協商數個月，而歐版決議案重申了聯合國對於俄羅斯撤軍及停止敵對行動的要求。

戰爭爆發以來，一共有193個成員國的聯合國大會，多次以壓倒性票數支持烏克蘭主權，以及烏克蘭在國際認可邊境內的領土完整性。不過，美國起草的決議案並未提到這一點。

美國起草的決議案哀悼在「俄烏衝突（Russia-Ukraine conflict）」之中失去的生命，重申聯合國主要目的，正是維護國際和平與安全，並且和平解決爭端。內文也「懇求迅速結束衝突，並且進一步呼籲烏克蘭與俄羅斯之間的永久和平。」