普丁時機來了！烏俄戰火燒3年　等到「川普幫他開創新世界」

▲《紐約時報》指出，川普為普丁開創新世界。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》報導，在歷經3年的痛苦戰爭與西方孤立之後，隨著華府權力更迭，一個充滿新可能性的世界，向俄羅斯總統普丁敞開了大門。現在，普丁可能認為自己的時刻已經到來，因為不僅在烏克蘭，國際情勢的權力平衡，都轉向對莫斯科有利。

隨著川普表態想要接手格陵蘭，與莫斯科迅速重修舊好，把震驚的歐洲盟友邊緣化，甚至公開攻擊烏克蘭總統澤倫斯基，美國挺身對抗惡霸，支持民主戰勝獨裁，確保自由占上風的日子，已經一去不回，華府與歐洲盟友一起對抗俄羅斯的團結陣線也不復存在。許多人開始懷疑，美國新政府是否會保護他們免受莫斯科侵害，甚至是否還會保留任何歐洲駐軍。

入侵烏克蘭之前，普丁向美國及歐洲提出一系列要求，包括恢復冷戰時期作風、在歐洲劃分俄美勢力範圍，北約不再東擴至任何前蘇聯國家，不得在任何中東歐國家部署軍事力量。不過，愛沙尼亞、波蘭、羅馬尼亞等許多國家，都已經加入北約數十年，若缺乏事先部署的部隊及設備，很難抵禦俄羅斯入侵。

▲報導指出，普丁多年來都哀嘆，在蘇聯解體之後，俄羅斯表現軟弱。（圖／路透）



當時，西方立刻否決上述提議，並且認為這些都是無法想像的，但如今普丁幾乎肯定會在即將到來的談判中，向川普重提這些要求。考慮到川普長期對北約及駐歐美軍抱持懷疑態度，這在歐洲盟友之間引發了一場危機，讓他們擔心川普可能做出讓步。

美國喬治城大學榮譽教授斯坦特（Angela Stent）說，「在普丁看來，應該由最強大的國家決定規則。不論小國喜不喜歡，都必須聽命於他們。」儘管俄羅斯缺乏強國經濟力，卻擁有核武、石油、天然氣、聯合國安理會的否決權，「這就是實力，硬實力。」

華府智庫「戰略暨國際研究中心」專家柏格曼（Max Bergmann）認為，普丁的目標是摧毀北約，而他如今看到了真正的機會，不僅能夠贏得烏克蘭戰爭，還可以把美國從烏克蘭、甚至整個歐洲排擠出去。

▲本月稍早，歐洲各國領袖在馬克宏號召下，出席俄烏戰爭非正式緊急峰會。（圖／取自X／@vonderleyen）



與此同時，試圖聯手抗俄的西方國家，也正面臨自己的問題。歐陸最具影響力的法國及德國，皆已陷入政治失靈泥沼數個月，並且深受極右翼政黨崛起的影響。美國五角大廈著手大幅削減軍事開支，從歐洲大規模撤軍，以利把重點放在中國，並且宣稱歐洲人可以處理好自己的國防問題，

《紐約時報》指出，普丁與他的顧問將非常歡迎上述變化。智庫「美國外交關係協會」（CFR）、小布希時期的白宮俄國事務顧問葛雷姆（Thomas Graham）直言，「如果他們夠聰明的話，就會遵循拿破崙的做法，也就是當你的敵人正在自我毀滅時，不要插手。」

不過，情況恐怕也沒那麼簡單。儘管俄羅斯在戰場上扭轉局勢，去年從烏克蘭手中奪取1500平方英里的土地，但估計每日都有1000至1500人傷亡，還沒完全占領2022年併吞的4塊烏克蘭領土，也未能取得徹底擊潰烏克蘭防線的重大突破。與此同時，該國經濟備受壓力，在承受巨大國防開支的同時，利率極高，通膨率高達10%，經濟成長放緩。

▲烏俄戰爭即將邁入3周年，情況依舊膠著。（圖／路透）

葛雷姆表示，如果要結束戰爭，雙方都必須同意停止戰鬥，但儘管面臨來自美國的巨大壓力，烏克蘭與其歐洲支持者，仍很可能不會接受川普與普丁達成的不公平協議。事實上，在這3年期間，北約進一步擴大，吸收了俄羅斯後院的芬蘭與瑞典，與普丁的意圖背道而馳。

在美國方面，川普也面臨一大難題，因為普丁並不受到美國民眾歡迎。儘管大多數美國人支持迅速結束戰爭，但任何被認為「姑息俄羅斯」的協議，都很難讓美國選民接受。