極力爭取柯文哲出席3／10父告別式　陳智菡：可在2天內提出申請

▲民眾黨團主任陳智菡表示，近日會提出讓柯文哲可以參加父親告別式的申請書。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發17日過世，享耆壽94歲，預計3月10日舉辦告別式；由於北所17日表示不能指定外出探視日期，使柯家人頻喊話，希望賴政府讓柯文哲出席告別式，但法務部長鄭銘謙今（25日）稱尚未收到申請。面對外傳柯家將於3月7日提申請，民眾黨團主任陳智菡表示，申請時間可在2天內提出，極力爭取柯參與告別式。

立院民眾黨團25日上午9時召開「急診室塞爆，三班護病比入法跳票」記者會，陳智菡於記者會後接受媒體訪問。針對柯爸將於3月10日辦告別式，陳智菡表示，柯爸辭世後，律師團律見時，柯文哲有明確表達希望送父親最後一程，且因為告別式當天有很多儀式，律師曾詢問北所規範，當時北所曾說「不可能」讓柯出席告別式，理由是維安考量。

陳智菡提到，但比對過相關法條，並無明確規範說不可以，所以還是希望能盡力爭取；且申請時間規定是可在2天內提出，家屬會依規定，極力爭取柯文哲參與柯爸告別式，柯文哲本人及家屬都一再表示，他們不需要任何特權，從羈押至今的會客菜、送書等相關規定，完全配合北所，「不要求任何特權，只求一個公平。」