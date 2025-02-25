快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

▲由於吳春城請辭立委，民眾黨將由東吳大學政治學系副教授劉書彬（左一）遞補不分區立委。（圖／翻攝自Facebook／陳智菡）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城捲入「壯世代」爭議，儘管已放棄「壯世代」商標，但仍遭北檢分他字案偵辦是否涉及圖利等罪，使他日前坦言「不如歸去」。而吳春城也於今（25日）院會宣布請辭不分區立委，依照民眾黨不分區名單順序，預計將由民眾黨不分區排名第9的東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補。

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院報告並備質詢，首位質詢是日前捲入「壯世代」商標及家族企業標案爭議的吳春城，吳春城質詢卓揆時表示，壯世代三讀通過，為國家展開新契機，「自己來立法院任務完成了，哈雷路亞」，借此機會表達個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，10天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

面對吳春城請辭立委，根據民眾黨不分區名單順位，將由劉書彬遞補。劉書彬為德國科隆大學政治學博士畢業，曾任高雄樹德科技大學通識教育學院助理教授、東吳大學政治學系副教授、台大社科院風險政策研究中心兼任研究員，曾接受《中評社》訪問時透露，台灣若要加入更多國際組織，兩岸關係和緩會是助力，但台灣還有很大進步空間，需要爭取更多友善國家支持，雙管齊下。

▲東吳大學政治學系副教授劉書彬。（圖／翻攝自Facebook／劉書彬臉書）