快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／不如歸去！　吳春城院會質詢請辭立委高喊「哈雷路亞」

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院報告並備質詢，首位質詢是日前捲入「壯世代」商標及家族企業標案爭議的白委吳春城，吳春城質詢卓揆時表示，壯世代三讀通過，為國家展開新契機，「自己來立法院任務完成了，哈雷路亞」，借此機會表達個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，10天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

▲民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

民眾黨立委吳春城請辭立委。（圖／記者林敬旻攝）

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。儘管吳春城日前已經放棄「壯世代」商標，爭議仍持續延燒，北檢也分他字案偵辦是否涉及圖利等罪。對相關爭議，民眾黨中評會主委李偉華也說，中評會已有立案要調查。

今質詢行政院長卓榮泰時，吳春城細數自己政績表示，本會期總質詢第一天，很榮幸排在第一位，謝謝藍綠禮讓，今天質詢主題是光明與愛，黑暗無法驅散黑暗，只有光明能做到，仇恨無法驅散仇恨，只有愛能做到，自己在立院秉持光明與愛，「我的引言很長，請卓院長先回座位休息」。

吳春城表示，壯世代超過八百萬人，自己來立法院就是為他們請命，壯世代包山包海，因為他們還有完整的第三人生要過，在全國各地培訓上千位壯世代講師，激勵民眾重啟人生熱情，最近壯世代家喻戶曉，不知該喜該悲，這是嚴重國安危機，老人、銀髮作為高齡世代代名詞，這是刻板印象擴大，高齡化問題始終無解。

吳春城指出，壯世代成為世界高齡化典範，去年我到立法院嚇了一跳，許多人歧視高齡，令人欣慰的是，經過一年壯世代溝通，許多部會改弦易轍，過去一年，內心充滿感謝，好多充滿理想的官員、學者，與我共同激盪出領銜全球壯促法。第一個感謝卓榮泰，督導各部會以狀世代為本位推動政策，第二個感謝陳時中，對社福政策非常了解，高齡不是負債，而是國家重要資產，促進壯世代各領域發展，帶動經濟成長。

吳春城強調，感謝立法院不分黨派立委對壯世代大力支持，這個概念一定要跨黨派共同推動、避免政黨對立，審查過程也十分完備，條文有柯建銘、吳思瑤、藍白兩黨團代表逐條協商定案，最後達成共識，過程十分嚴謹、高度共識。三讀通過時，自己腦袋一片空白，從一個人的覺醒到社會響應，最後三讀通過，為國家展開新契機，自己來立法院任務完成了，哈雷路亞。

吳春城表示，自己推動壯世代是還願，生命的大澈大悟，難道退休後當部長是升官發財嗎？一定是想為國家貢獻，我也是如此，這份榮耀屬於跨黨派跟全民，令人遺憾的是，部分人士不實指控，透過網路鋪天蓋地，一天三萬筆攻擊，試圖抹黑，民調顯示，六成民眾認為背後動機是政黨之爭。

吳春城指出，壯世代一路走來都是公益，商標是避免名稱被濫用，很多NGO團體都有採用，推動壯促法之初，就明白商標將屬公共效益，本席擔任公職後，絕對遵守利益迴避、合法合規，獲獎連連，無須特權干預。本席提出許多凍結案都與部會溝通，最後都併案處理，這是行政立法溝通常態，卻被惡意扭曲。

吳春城最後也請卓榮泰上台，吳春城表示，謝謝院長過去支持，台灣對超高齡國家，必須要有更積極因應對策，壯世代推動過程中，卻有人搧風點火、煽動世代對立，非常不道德。退動壯世代不是吳春城有什麼能耐，而是大家都認同，不要把我妖魔化。

民眾黨立委吳春城於質詢後請辭。（圖／記者林敬旻攝）

再次感謝卓榮泰、陳時中過去一年在艱難環境下，行政立法攜手開創新局，美好的一仗我已打過 期待大家堅持理想勿忘初衷，借此機會表達我個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，十天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛已經正式辭去立法委員職務。並依規定向立法院秘書處正式提出辭職書。辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO堅不認罪「求法官判無罪」　5／13宣判
快訊／吳春城辭不分區　劉書彬遞補立委
快訊／資深女星易淑寬遭搜索約談
快訊／吳春城請辭立委！高喊「哈雷路亞」
快訊／檢抗告成功！林岱樺弟、2助理交保　高分院撤銷裁定
關鍵錄音內容曝！李威捲精舍命案　全因「得罪王薀會下地獄」
快訊／威震集團吳明達遭埋伏開5槍　咖啡廳老闆判12年
金錢豹老董偕小24歲嬌妻亮相！　舞台大秀恩愛
投打數據曝缺點！中華隊力抗西班牙
最新死亡視角曝！　騎士噴進車底慘遭輾死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

快訊／吳春城辭立委　民眾黨「尊重且支持」：持續關心跨世代社會挑戰

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

藍民調逾6成挺普發現金1萬　藍委稱立刻排案首審「看誰敢擋」

極力爭取柯文哲出席3／10父告別式　陳智菡：可在2天內提出申請

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

傳鎖定下屆立法院副院長　傅崐萁：民進黨見縫插針不會得逞

川普對烏克蘭變臉　朱立倫：綠不是說今日烏克蘭、明日台灣？

內政部修政治獻金法幫罷團開後門？　劉世芳否認

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

快訊／吳春城辭立委　民眾黨「尊重且支持」：持續關心跨世代社會挑戰

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

藍民調逾6成挺普發現金1萬　藍委稱立刻排案首審「看誰敢擋」

極力爭取柯文哲出席3／10父告別式　陳智菡：可在2天內提出申請

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

傳鎖定下屆立法院副院長　傅崐萁：民進黨見縫插針不會得逞

川普對烏克蘭變臉　朱立倫：綠不是說今日烏克蘭、明日台灣？

內政部修政治獻金法幫罷團開後門？　劉世芳否認

昔日綜藝咖淪淫狼！NONO堅不認罪「求法官判無罪」　5／13宣判

輝達利多促屋主收手惜售　全台8大高鐵站房價「僅1站跌價」

全台5飯店買一送一優惠！享免費早晚餐、下午茶　私人風呂泡湯

快訊／吳春城辭不分區　民眾黨下一棒「劉書彬遞補立委」

酒後強抱女課長　宜蘭原住民事務所長判刑遭拔官！調民政處專員

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

給吃過期堅果　陸航空公司付4500元要求簽「保密協議」

專訪／盆滿缽滿的幹片人生　YTR好口貝約粉絲「看我們到80歲包尿布」

寫真模特兒陳鈺勳　推出最大尺度寫真完美比例曝光

加強對中國晶片管制　外媒曝「川普團隊向盟友施壓」

#李威 夫妻列被告！「長髮妻低頭現身」傷害致死15萬元交保

政治熱門新聞

清大證實沒收1500萬　曹興誠：支票給沈君山校長了

即／涉貪喊司法干預 林岱樺道歉了

緊咬賴清德烤肉趴花公帑　凌濤：人民買單17.8萬

醫曝急診壅塞反被嗆　她盼撤換林靜儀

快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

林靜儀嘲諷急診醫挨轟　卓榮泰：要謹言慎行

藍13項優先法案曝　還七天假、普發現金入列

徵召女性義務役　國防部：依國軍人力實需納入研議

再交鋒　翁曉玲要曹興誠拿出捐清大1500萬領據

曹興誠喊捐1500萬元拖欠30年　清大證實了

柯不能指定日期　他秀申請書反遭打臉

傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃

翁曉玲控曹興誠未捐1500萬　矢板明夫曝證據：今昔的清大有一個說謊

韓國瑜赴新竹弔唁柯爸　喊話法務部：讓柯文哲見父親最後一面

更多熱門

相關新聞

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團回應了

快訊／吳春城辭立委　民眾黨團回應了

民眾黨立委吳春城捲入的「壯世代爭議」燒不停，使他日前坦言「不如歸去」，並在今（25日）院會宣布請辭不分區立委。對此，立法院民眾黨團稍早發表聲明，表示雖然不捨，但仍給予尊重及最深切祝福，「美好的一仗我們一起打過」，未來將繼續在不同崗位上，為推動國家社會進步而努力。

快訊／吳春城辭立委　民眾黨：尊重、支持

快訊／吳春城辭立委　民眾黨：尊重、支持

爭取柯出席告別式　陳智菡：2天內可提申請

爭取柯出席告別式　陳智菡：2天內可提申請

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

曝柯文哲重要金流鏈！　吳靜怡分析恐違法：把柯傅堯當洗錢帳戶？

感謝韓國瑜喊話法務部　黃國昌：柯文哲會依法申請奔喪

感謝韓國瑜喊話法務部　黃國昌：柯文哲會依法申請奔喪

關鍵字：

吳春城壯世代利益衝突迴避法標案民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

即／台中新光三越遭通報飄瓦斯味！消防又衝現場

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

更多

最夯影音

更多

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面