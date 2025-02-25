快訊／不如歸去！　吳春城請辭立委高喊「哈雷路亞」　

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院報告並備質詢，首位質詢是日前捲入「壯世代」商標及家族企業標案爭議的白委吳春城，吳春城質詢卓揆時表示，壯世代三讀通過，為國家展開新契機，「自己來立法院任務完成了，哈雷路亞」，借此機會表達個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，10天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

▲民眾黨立委吳春城請辭立委。（圖／記者林敬旻攝）

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等詞彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。儘管吳春城日前已經放棄「壯世代」商標，爭議仍持續延燒，北檢也分他字案偵辦是否涉及圖利等罪。對相關爭議，民眾黨中評會主委李偉華也說，中評會已有立案要調查。

今質詢行政院長卓榮泰時，吳春城細數自己政績表示，本會期總質詢第一天，很榮幸排在第一位，謝謝藍綠禮讓，今天質詢主題是光明與愛，黑暗無法驅散黑暗，只有光明能做到，仇恨無法驅散仇恨，只有愛能做到，自己在立院秉持光明與愛，「我的引言很長，請卓院長先回座位休息」。

吳春城表示，壯世代超過八百萬人，自己來立法院就是為他們請命，壯世代包山包海，因為他們還有完整的第三人生要過，在全國各地培訓上千位壯世代講師，激勵民眾重啟人生熱情，最近壯世代家喻戶曉，不知該喜該悲，這是嚴重國安危機，老人、銀髮作為高齡世代代名詞，這是刻板印象擴大，高齡化問題始終無解。

吳春城指出，壯世代成為世界高齡化典範，去年我到立法院嚇了一跳，許多人歧視高齡，令人欣慰的是，經過一年壯世代溝通，許多部會改弦易轍，過去一年，內心充滿感謝，好多充滿理想的官員、學者，與我共同激盪出領銜全球壯促法。第一個感謝卓榮泰，督導各部會以狀世代為本位推動政策，第二個感謝陳時中，對社福政策非常了解，高齡不是負債，而是國家重要資產，促進壯世代各領域發展，帶動經濟成長。

吳春城強調，感謝立法院不分黨派立委對壯世代大力支持，這個概念一定要跨黨派共同推動、避免政黨對立，審查過程也十分完備，條文有柯建銘、吳思瑤、藍白兩黨團代表逐條協商定案，最後達成共識，過程十分嚴謹、高度共識。三讀通過時，自己腦袋一片空白，從一個人的覺醒到社會響應，最後三讀通過，為國家展開新契機，自己來立法院任務完成了，哈雷路亞。

吳春城表示，自己推動壯世代是還願，生命的大澈大悟，難道退休後當部長是升官發財嗎？一定是想為國家貢獻，我也是如此，這份榮耀屬於跨黨派跟全民，令人遺憾的是，部分人士不實指控，透過網路鋪天蓋地，一天三萬筆攻擊，試圖抹黑，民調顯示，六成民眾認為背後動機是政黨之爭。

吳春城指出，壯世代一路走來都是公益，商標是避免名稱被濫用，很多NGO團體都有採用，推動壯促法之初，就明白商標將屬公共效益，本席擔任公職後，絕對遵守利益迴避、合法合規，獲獎連連，無須特權干預。本席提出許多凍結案都與部會溝通，最後都併案處理，這是行政立法溝通常態，卻被惡意扭曲。

吳春城最後也請卓榮泰上台，吳春城表示，謝謝院長過去支持，台灣對超高齡國家，必須要有更積極因應對策，壯世代推動過程中，卻有人搧風點火、煽動世代對立，非常不道德。退動壯世代不是吳春城有什麼能耐，而是大家都認同，不要把我妖魔化。

再次感謝卓榮泰、陳時中過去一年在艱難環境下，行政立法攜手開創新局，美好的一仗我已打過 期待大家堅持理想勿忘初衷，借此機會表達我個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，十天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛已經正式辭去立法委員職務。並依規定向立法院秘書處正式提出辭職書。辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。