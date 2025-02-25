快訊／吳春城辭立委　民眾黨團「美好一仗一起打過」：不捨但祝福

▲吳春城請辭立委，立院民眾黨團表示尊重，並給予最深切祝福，「美好的一仗我們一起打過」。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城捲入的「壯世代爭議」燒不停，使他日前坦言「不如歸去」，並在今（25日）院會宣布請辭不分區立委。對此，立法院民眾黨團稍早發表聲明，表示雖然不捨，但仍給予尊重及最深切祝福，「美好的一仗我們一起打過」，未來將繼續在不同崗位上，為推動國家社會進步而努力。

針對吳春城25日請辭立委，立院民眾黨團發表聲明，吳春城進入立法院後，致力督促政府嚴肅面對超高齡、少子化人口衝擊、減少年輕世代沈重壓力，提出「壯世代政策與產業發展促進法」希望以正向解方，創造世代共榮，該法案經三黨協商取得共識後，逕付院會三讀通過，立法過程完備，經總統公布生效。

民眾黨團提到，經朝野協商取得共識、三讀通過的前瞻性法案，於立法完成後，竟遭到民進黨與其黨團惡意抹黑攻擊，民進黨執政無方，為鬥爭政敵、取得政治紅利，不惜扭曲事實撕裂對手、打擊在野政黨，甚至不惜提案「廢止壯世代法案」，要讓國家社會好不容易取得的進程走上退步回頭的老路。

民眾黨團指出，《壯世代政策與產業發展促進法》不應遭汙名化，民眾黨團推動前瞻法案、堅定改革的理念更不容抹滅，對於吳春城決定請辭立委以明志，回到民間繼續推廣壯世代，促進跨世代合作、完成人生職志，黨團雖不捨但仍予以尊重並給予最深切的祝福。

最後，民眾黨團說，感謝吳春城加入黨團的一年與黨團成員齊心共濟、承擔黨團幹部之義務與責任，「美好的一仗我們一起打過，未來黨團與吳春城也將繼續在不同崗位，為推動國家社會進步而努力，為全體台灣人不分世代所面對的巨變與課題而努力，為所有需要的人推動改革進程，努力不懈，堅持理想，不忘初衷！」