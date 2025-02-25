波音又出事！剛起飛「客艙瀰漫濃煙」　乘客用衣物掩口鼻急撤

▲達美航空一架班機24日起飛後，因艙內出現煙霧而緊急返航。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國達美航空（Delta Air Lines）一架波音717-200客機24日上午從亞特蘭大起飛後，艙內突然瀰漫煙霧，迫使機組人員緊急折返。幸運的是，這架班機最後安全降落，機上94名乘客與5名機組人員則透過緊急滑梯撤離。現場畫面顯示，有部分乘客在逃生時驚恐地用衣物掩面，所幸這起意外並未導致人員傷亡。

據《每日星報》報導，這架編號為DL876的航班，原定飛往南卡的哥倫比亞都會機場。然而，飛機起飛不久後，艙內便出現霧狀煙霧，於是機長立刻向塔台回報，並啟動緊急應變程序。飛機於當地上午9時安全降落亞特蘭大國際機場，而乘客則迅速透過滑梯撤離，並由機場人員協助返回航廈。

#BREAKING: Delta Boeing 717 (N942AT) operating #DL876 from Atlanta to Columbia, SC, returned to ATL after haze/smoke was observed in the cabin. The aircraft landed safely, but passengers had to evacuate via slides on the runway. #aviation #breaking pic.twitter.com/ATE1K1Xeox — Antony Ochieng,KE (@Turbinetraveler) February 24, 2025

美國聯邦航空總署（FAA）證實，機組人員曾通報機艙可能出現煙霧，為安全起見決定折返。達美航空則發表聲明，強調機組人員在這起意外中依照標準程序處理狀況，並對乘客的困擾表達歉意。目前，航空公司已協助受影響旅客重新預訂航班，以減少行程延誤。

近來，美國發生了一系列航空意外。2月19日，馬拉納地區機場有2架飛機意外相撞，導致2人死亡。隨著航空安全的問題受到關注，達美航空的意外再度引發外界對美國飛航安全的討論。