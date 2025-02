波音又出事！剛起飛「客艙瀰漫濃煙」　乘客用衣物掩口鼻急撤

▲達美航空一架班機24日起飛後,因艙內出現煙霧而緊急返航。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國達美航空(Delta Air Lines)一架波音717-200客機24日上午從亞特蘭大起飛後,艙內突然瀰漫煙霧,迫使機組人員緊急折返。幸運的是,這架班機最後安全降落,機上94名乘客與5名機組人員則透過緊急滑梯撤離。現場畫面顯示,有部分乘客在逃生時驚恐地用衣物掩面,所幸這起意外並未導致人員傷亡。

據《每日星報》報導,這架編號為DL876的航班,原定飛往南卡的哥倫比亞都會機場。然而,飛機起飛不久後,艙內便出現霧狀煙霧,於是機長立刻向塔台回報,並啟動緊急應變程序。飛機於當地上午9時安全降落亞特蘭大國際機場,而乘客則迅速透過滑梯撤離,並由機場人員協助返回航廈。

#BREAKING: Delta Boeing 717 (N942AT) operating #DL876 from Atlanta to Columbia, SC, returned to ATL after haze/smoke was observed in the cabin. The aircraft landed safely, but passengers had to evacuate via slides on the runway. #aviation #breaking pic.twitter.com/ATE1K1Xeox