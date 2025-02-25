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史上最大加密貨幣竊案！北韓駭客狂捲15億美元　Bybit交易所慘受害

▲▼全球第2大加密貨幣交易所「Bybit」遭北韓駭客攻擊。（圖／達志影像）

▲全球第2大加密貨幣交易所「Bybit」遭北韓駭客攻擊。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

北韓（朝鮮）駭客近期針對全球第2大加密貨幣交易所「Bybit」發動攻擊，竊取價值15億美元的加密貨幣，與去年竊盜總額相比幾乎是翻倍成長，成為歷來最大規模的加密貨幣盜竊案。此次攻擊發生在短短數分鐘內，其盜取的資金相當於北韓年度國內生產總值（GDP）的一大部分，迅速透過多個帳戶洗錢。

根據美媒《CNN》，Bybit是全球第二大加密貨幣交易所，擁有超過 4000 萬名用戶。加密貨幣追蹤公司TRM Labs指出，駭客在攻擊發生後的週末，透過多個與北韓諜報員相關的帳戶清洗約1.6億美元的贓款，引發各界關注。美國與南韓官員表示，北韓的駭客部隊是該國重要的財政來源，為該國受制裁的核武政權提供資金支持。

聯合國報告顯示，北韓駭客已竊取數十億美元加密貨幣，約半數資金流向導彈計畫。

Bybit執行長周本（Ben Zhou）聲稱，公司財務穩健，能夠承擔這 15 億美元的損失，且已與監管機構及執法部門合作，試圖追回被盜資金。目前，執法機構與加密貨幣安全專家正試圖攔截部分贓款。截至目前，專家團隊已追回約 4300 萬美元，另一家加密貨幣追蹤公司Elliptic則表示成功追回 24.3 萬美元，但仍遠低於被盜金額。

Bybit 宣布，對於追回的加密貨幣，公司將提供追回資金的10%作為獎勵，獎勵參與追蹤與追回行動的安全專家。

FBI對Bybit遭駭事件未予置評，而CNN 則已向北韓駐倫敦大使館尋求回應。目前，調查人員正積極監控駭客的洗錢行動，通常北韓駭客會透過多層次的數位貨幣轉換，最終將資金兌換為美元或人民幣。執法單位在這類案件中通常只有數分鐘時間介入攔截。過去案例顯示，能夠追回的金額往往只佔被盜資金的一小部分。

前FBI分析師卡爾森（Carlsen）表示，美國與盟國應該採取更積極的策略，阻止北韓利用加密貨幣資助其核武計畫。他強調，目前各國政府和業界的應對策略顯然無效，應重新評估並採取更有力的行動，以遏制北韓的網路犯罪活動。

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