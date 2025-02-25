星巴克大瘦身！將裁1100人「史上最大規模」　調整菜單星冰樂被砍

▲星巴克展開史上最大規模裁員行動，在全球辭退1100名員工，並削減數百個職缺。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國連鎖咖啡品牌星巴克（Starbucks）宣布將在全球裁員1100人，並削減數百個正在招募的職缺，以提高公司營運效率、簡化組織架構，並加強問責制度。此舉是新任董事長兼執行長尼柯爾（Brian Niccol）推動業務精簡計畫的重要一環，而受影響員工將於當地25日中午接獲通知。

綜合外媒報導，這是星巴克史上最大規模的一次裁員。這家公司上一次的大規模裁員發生於2018年，當時約有350人被辭退。截至2024年9月，星巴克的全球員工人數共達36.1萬人，其中多數為門市咖啡師，不過本次裁員並不會涉及相關職位。

被列入本次裁員行列的是星巴克1.6萬名負責門店開發等工作的企業支援員工（support partner）。然而，星巴克指出，烘焙、製造、倉儲和配送等職位不受本次裁員影響。

▲為了專注在受歡迎的品項，星巴克也將下架多款產品。（圖／達志影像／美聯社）

尼柯爾在內部信件中強調，星巴克現行的組織架構層級過多，部分管理職過度聚焦協調工作，導致決策效率降低；他希望透過裁員來簡化組織架構，移除層級與重複職能，以打造更精簡、機動性更高的團隊。

近年來，星巴克銷售表現不佳，2024財年前三季的全球同店銷售額更大幅下滑了2%。美國消費者對價格上漲與等候時間拉長頗有怨言，而中國市場則受本土平價品牌競爭壓力影響。為改善業績，尼柯爾推動多項改革，包括取消植物奶加價政策，近期銷售已有回升，帶動星巴克股價24日上漲近2%。

此外，星巴克也計劃簡化菜單，專注銷售更受歡迎的品項。BBC引述星巴克聲明指出，首批下架的產品包括皇家英式早餐拿鐵（Royal English Breakfast Latte）、白熱巧克力（White Hot Chocolate），以及部分口味的星冰樂；相關調整將自3月4日生效。