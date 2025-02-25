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做給大家看？美「政府人事局」也裁員　下一波恐上萬人丟飯碗

▲▼美國人事管理局（OPM）位於華盛頓特區、華府的總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國人事管理局（OPM）位於華府的總部。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《路透社》引述2名知情人士說法報導，美國人事管理局（OPM）正在火速大幅縮減整個部門，以作為其他聯邦官僚機構第2波大規模資遣的典範。OPM發言人目前則尚未回應。

OPM監督數百萬名過去與現在政府僱員的個人資訊，而知情人士透露，該機構已經裁撤一個40人採購團隊、一個保護員工敏感資訊的8人小組、一個20人通訊團隊、一個7人組成的多元平等包容（DEI）團隊。據悉，其中一些人幾乎立刻被鎖住權限，無法登入機構電腦系統，並且展開60天的帶薪行政休假。

美國總統川普要求億萬富豪馬斯克，領軍政府效率部（DOGE），大幅削減聯邦官僚機構的規模與成本。他們倆都認為，這些機構太過冗贅、效率低下、花了太多納稅人的血汗錢。

▲▼ 美國候任總統川普（左）與億萬富翁馬斯克（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與馬斯克聯手，大砍聯邦機構規模與成本。（圖／達志影像／美聯社）

不過，DOGE目前在各政府機構的縮編方式，主要都是自願離職、開除試用期員工，迄今已約刪減9.5萬個職缺，下一階段則可能鎖定另外數十萬人。至於OPM的最新縮編，則是透過「縮減人力」（RIF）程序進行，對象大多都是正式的公務員。其中一名消息人士說，過去10天就有大約50名OPM員工藉此程序被開除。

2名知情人士認為，OPM作為川普與馬斯克縮減公務員行動的指揮中心，正以不尋常的速度，開除那些在崗位上累積多年經驗，理應受到強大保護的公務員。其中一人說，時間表如此「倉促」，是為了「做給其他機構看」。

另外，負責聯邦政府房地產事務的美國聯邦總務署（GSA）一名消息人士，也於24日收到主管的電子郵件，宣布該機構本周將會開始縮編。

本月稍早，川普簽署一項行政命令，要求各機構提出開除聯邦職員的新計畫，並且要求每4名員工離職，才能再僱用1名新員工。

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