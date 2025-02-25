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揭露性癖！公務員劈多女穿「學生制服」床戰拍片　正宮不忍怒離婚

▲▼南韓一名女公務員的丈夫劈腿多名女性，不僅偷拍性愛影片，還要求女方床戰時穿學生制服。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓一名女公務員的丈夫劈腿多名女性，不僅偷拍性愛影片，還要求女方床戰時穿學生制服。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓一名40多歲的女性公務員多年前離婚，自從調派至別的部門後，在工作上結識育有2名子女的喪妻男性同事，雙方互有好感後決定共組家庭。豈料，女公務員最近發現，她的丈夫居然瞞著自己劈腿多名女性，且要求女方性愛時穿上女學生制服，甚至還偷拍性影像，令她決定結束婚姻關係。

南韓電視台SBS時事節目《圓桌的律師們》昨（24）日播放離譜的案件，前來委託調停離婚的是一名40多歲的女性公務員，她透露離婚多年後，在調派工作部門後，才終於遇到現任丈夫，當時她被男方工作時充滿智慧且熱誠的態度給感動，於是兩人相知相惜後，決定於5年前結為連理。

男方其實也曾經歷過一段婚姻，在前妻病逝後，他帶著2名患有身心障礙的女兒，大女兒罹患恐慌障礙、間歇性暴怒症，至於二女兒則是罹患邊緣性智能障礙。

▲▼南韓一名女公務員的丈夫劈腿多名女性，不僅偷拍性愛影片，還要求女方床戰時穿學生制服。（圖／翻攝自YouTube）

女方看著對方的女兒自幼喪母非常可憐，於是決定一肩扛起身為母親的責任，不僅抱著遺憾主動辭去公務員職務，甚至日夜照顧對方的女兒、視如己出，白天帶著女兒前往相關疾病諮商中心、晚上唸故事書

豈料，女方卻無意間發現丈夫刺激又淫亂的精彩性生活！某天晚間，丈夫結束公司聚餐後晚歸，然而丈夫的手機卻仍響個不停，女方想要關掉通知，卻無意間發現她的丈夫竟然和多名女性在軟體上「聊色」，分享自慰裸照。對此，男方辯解只是為了紓壓，發誓不會再犯。

豈料，女方又在她丈夫的手機發現多個奇怪的App，結果一打開才發現丈夫已經「沉迷色情影片的世界」。

之後，女方在家裡大掃除時，又發現丈夫藏在床底的外接硬碟，接上電腦後才發現丈夫其實是名時間管理大師，每一段性愛影片都是丈夫和多名女性進行性關係時拍攝的傑作，依照每個劈腿對象的姓名、日期，在資料夾內分門別類，這裡面也包含該名女性委託人和丈夫進行性行為時的偷拍影片。

女方根本不知道自己也被偷拍。她發現在影片中，丈夫居然喜歡和身穿學生制服的女性床戰，認為已經踩到自己所設的「道德底線」，因此要求離婚。同時，女方也希望取得對方2名女兒的監護權，獨自替丈夫好好撫養女兒，別讓女兒學壞。

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