尹錫悅彈劾案今進入「最終辯論」　最快3月宣判是否罷免

▲南韓憲法裁判所25日下午將針對尹錫悅彈劾案召開最終辯論程序。支持者聚集在外，宣稱彈劾無效，同時呼籲關押李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要政治人物，一度阻擋議員進入國會，涉嫌主導內亂罪。經過10次辯論後，南韓憲法裁判所（憲法法庭）預計今（25）日下午進行最終辯論，由尹錫悅與國會兩方進行最後陳述。外界關注，尹錫悅是否就戒嚴事態向全國道歉。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所預計25日下午2時（台灣時間下午1時）起在大審判庭召開尹錫悅彈劾案審判的第11場辯論，也是此案的最終場辯論，由被彈劾人尹錫悅、代表國會的國會訴追委員兼法制司法委員長鄭清來等兩方進行最終陳述，在最終陳述上不會限制時間。

至於在綜合辯論上，則由尹錫悅、國會兩方陣營各分2個小時進行。對此，尹錫悅方面預估將痛批在野黨反覆針對政府部會首長發起彈劾、削減預算，認為南韓已處於「國家緊急狀態」，因此宣布戒嚴的手段為合法；至於國會方面，則將指控尹錫悅違憲且違法的行為，並強調彈劾審判對於大韓民國所賦予的意義。

報導指出，尹錫悅方面的辯護律師團昨（24）日前往首爾看守所進行會客，針對彈劾審判辯論的最終陳述之詳細內容進行評估。至於代表國會的鄭清來，也於24日在國會召開彈劾訴追團會議，審視辯論庭上的最終戰略。

鄭清來表示，「最終陳述的內容，包括為何必須罷免尹錫悅總統、尹錫悅總統的說法有哪個部分與事實不相符，以及大韓民國如何克服緊急戒嚴事態、迎向未來。」

曾經出席憲法裁判所辯論庭的證人，其證詞預估將成為佐證雙方主張的核心證據。

尹錫悅將憑藉國務總理韓悳洙、前國家情報院長第3次長白鍾郁等人的證詞，在辯論上聲稱國家已處於「國政癱瘓」的緊急狀態；同時，將以前國防部長金龍顯、特戰司令部707特殊任務團長金賢泰的證詞為根據，在辯論攻防上聲稱尹錫悅並未下達違法或不當的指令。

至於國會方面，則預估將以前陸軍特戰司令官郭種根、首都防衛司令部第一警備團長曹誠炫（音譯）、前國家情報院第一次長洪壯源的證詞，佐證尹錫悅試圖逮捕朝野主要政治人物、計畫將國會議員拉下議庭。

報導分析，從前總統盧武鉉、前總統朴槿惠的彈劾審判宣判時程來看，預估此次尹錫悅彈劾案的審理時間也將長達2周，在結束最終場辯論後，憲法裁判所最快將於3月中宣判是否罷免尹錫悅。

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