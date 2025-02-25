南韓廉航「引擎爆炸聲」！乘客目睹機翼空中噴火燃燒　緊急返航釜山

▲南韓廉航「真航空」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓廉航「真航空」（Jin Air）今（25）日上午從釜山飛往日本沖繩的一架班機，從機場起飛時，疑似引擎傳出劇烈爆炸聲響，在空中消耗燃油後，經過1個小時20分重返降落釜山，幸好尚未傳出傷亡。部分乘客回憶，親眼目睹機翼有火焰在燃燒。

根據《韓聯社》，真航空LJ371航班25日上午8時39分（台灣時間上午7時39分）從釜山金海國際機場起飛，原本預計飛往日本沖繩，豈料起飛時卻有爆炸巨響從引擎一側傳出，於是該架航班的機長決定飛回原機場。

由於降落時的重量限制，真航空班機先是在慶尚南道巨濟市上空盤旋，在燃油即將耗盡後，才於上午9時56分重返金海國際機場降落，從起飛至降落約耗時1個小時17分鐘。

機上乘客回憶，「從起飛當時，就聽到引擎那邊傳來數次的爆炸聲響」；部分乘客更透露，「當飛機在上空時，親眼目睹機翼有火焰」。

▲真航空LJ371航班25日上午從釜山起飛後，在巨濟島上空盤旋後重返釜山。（圖／翻攝自Flightradar24）

對此，真航空的關係人士解釋，「在起飛階段時，偵測到引擎傳來聲響。儘管機械方面並無任何異常，但考量到飛行安全，才決定採取措施返航。」

目前該架航班並未傳出人員受傷。真航空也表示，已經替換成其他飛機於上午11時25分從釜山起飛。

據悉，最近南韓廉航災情不斷，繼去年12月29日濟州航空在務安國際機場迫降時，疑似因鳥擊而導致起落架故障，最後失控衝出跑道、撞上混凝土牆爆炸，造成179人死亡；今年1月28日，釜山航空一架飛往香港的航班，在從金海國際機場起飛前突然起火燃燒，燃毀整個機艙，疑似因機上乘客的行動電源著火所致。