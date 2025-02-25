嘲諷光州事件！中國男喊「全斗煥回來了」扮總統　韓國人氣炸了　

▲中國男前往南韓青瓦台、光州旅遊時，刻意模仿起南韓前總統全斗煥的外貌和手勢。（圖／翻攝自TikTok，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓已故前總統全斗煥曾在光州民主運動時，下令軍方開砲、戰機空中掃射等方式血腥鎮壓平民，導致光州有多名無辜犧牲者罹難。不過，最近一名中國人前往南韓旅遊時，竟然在光州、青瓦台等地模仿全斗煥宣誓的動作，還拍影片大喊「全斗煥回來了」，如此嘲諷的態度激怒許多韓國人。

根據韓媒《News1》，一名中國籍遊客前往南韓觀光時，刻意穿起模仿全斗煥的大衣、軍靴，甚至就連髮型都激似全斗煥，他在光州松汀車站、青瓦台前拍攝嘲諷南韓現代史的影片，並將影片上傳至社群平台TikTok，只見他透過影片表示，「全斗煥跟著暴雪一起回來了！」

在影片中，該名中國籍男子也前往光州國立博物館前，以兇惡的表情揮舞著紅色棍棒。男子甚至以相同的穿著造訪青瓦台，在大韓民國歷任總統肖像前，選擇和全斗煥、盧泰愚的肖像合照，且他還在肖像前舉起右手，令人聯想起南韓總統宣誓就職時的畫面。

從影片的上傳日期可以推測，該名中國籍男子本月13至16日前往南韓旅遊。

據悉，全斗煥手刃百姓、手染鮮血，被光州民眾視為「屠夫」。中國籍遊客的此番舉動觸怒不少南韓網友。南韓民眾留言，「想起不久前的山東事件」、「真的太惡劣了」、「竟然敢在光州這樣？他有辦法順利活著回家嗎」、「呼籲禁止他入境」。

▲中國球迷在觀眾席上亮出全斗煥的相片。（圖／翻攝自X）

南韓誠信女子大學知名客座教授徐坰德也氣得在臉書發文大罵，「我真的是氣炸了！這名（中國籍）男性竟然上傳標題為『全斗煥和暴雪一起回到光州』的影片，這根本是嘲諷光州市民。究竟為何可以開別人國家歷史傷痛的玩笑，拍這種影片？實在無法理解他們腦袋裝什麼。」

據悉，亞足聯冠軍精英聯賽（ACLE）第7輪比賽11日在中國山東省濟南奧林匹克體育中心進行，由主場球隊山東泰山迎戰來自南韓的光州足球俱樂部（FC），豈料中國球迷竟在場上揮舞全斗煥、金日成、金正恩等人的肖像，企圖干擾並激怒南韓選手，導致南韓以3比1落敗。