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她超商常寄「一大袋包裹」　內容物驚呆店員：現在小朋友好有錢

▲▼ 。（圖／hsuan__0v0y提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一堆包裹全都是小卡。（圖／hsuan__0v0y提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

網搜小組／劉維榛報導

不少人童年都曾去書局買過護貝小卡，貼在牆壁上或放在錢包裡，隨時能與偶像近距離接觸。一名女網友透露，她常拿著一大袋包裹寄貨，令店員好奇不已，原來這些都是小卡，大多是學生購買，讓店員一臉驚嘆「哇～現在的小朋友好有錢！」文章曝光後，有網友也直呼「現在小學生很瘋，幾十元到幾千元都有！」

一名女網友在Threads有趣分享，她經常到超商寄包裹，而且寄件數量蠻多的，某天引發店員好奇詢問「這些東西是什麼？小小一包」。

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原PO回應這些都是小卡，對方本以為是手鍊，接著又好奇發問「看你每天都會提一大袋來寄...都是賣給誰呀？」原PO笑笑回應，大部分都是學生購買，當下店員驚回「哇～現在的小朋友好有錢！」

留言串中，有網友也發問「什麼是小卡？」內行則幫解惑，「買韓國偶像專輯裡面會附的小卡，約悠遊卡大小，有些一張可以賣到千元以上」、「以前我們（男多）買盜版護貝動漫明星卡，現在小朋友（女多）買正版男神卡」、「偶像小卡，現在小學生很瘋，幾十元到幾千元都有」。

▲▼ 。（圖／hsuan__0v0y提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲購買族群大多是學生。

其他人熱議，「賺死了，朋友說這利潤很高」、「都是紅包錢啊」、「啦啦隊小卡或是明星小卡，有時候寶可夢小卡也很夯」、「我們家女兒可能買的是其中一包」、「我們這邊國中生一天有辦法儲值5000元，我國中零用錢兩天才50元而已」。而原PO回應，她小時候一個月領用錢只有300元；至於利潤部分，原PO說「沒有...經紀公司才會賺死！」

還有網友也想起童年回憶，「偶像小卡，我童年時期很多書局都會賣阿」、「記得以前都會去書局買那種護貝小卡，有動漫有明星的，一張10塊20塊的」、「小卡基本上就跟非常多年前，在書局會有個旋轉卡架，滿滿的有明星照片的護貝卡片一樣珍貴，我們以前都會買來放進皮包裡收藏」、「以前都用發票換小卡，自己放回郵的信封」、「學生時期我只記得去書局買周杰倫卡片收藏，出社會後，直接去看KPOP演唱會，然後買一堆周邊」。

本文獲原PO授權

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