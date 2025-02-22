高雄女遭砍30刀！不滿前男友僅被判8年　悲嘆：每天活在恐懼中

▲吳姓超商女店員遭前男友砍殺30刀險死。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市苓雅區新光路一間超商2023年9月13日凌晨驚傳砍人案，余姓男子違反保護令，持刀對吳姓前女友猛砍30刀後逃逸，吳女重傷送醫後撿回一命，法院依殺人未遂罪判余男有期徒刑8年定讞。不過吳女不滿僅判8年，說余男在監獄會寫信騷擾她，擔心余男出獄後會再被他攻擊。

整起案件發生在2023年9月13日凌晨，被砍傷的吳女平常在超商擔任店員，上班時余男突然持刀進入超商對著她猛砍，她負傷後爬出超商大門，余男殺紅了眼，追出來把她壓制在地持續攻擊，她當下奮力抵抗並大聲呼救，巨大聲響驚動隔壁保全連忙報警，並趕緊拿著高爾夫球桿前來救援。警消獲報到場時，余嫌已逃逸無蹤，留下滿身是血的吳女，吳女當場沒有呼吸心跳，救護人員隨即將吳女送醫，最後救回一命。

檢、警調查，余男和吳女原本是男女朋友，在去年5月間分手後，余男仍持續糾纏，吳女不堪其擾，於是在6月聲請保護令獲准，保護令限制余男不能對吳女騷擾、不能靠近吳女住處和工作場所，須遠離吳女100公尺。

▲余姓男子持刀砍殺前女友。（圖／記者吳奕靖翻攝）

余男落網後對於犯案動機避重就輕，只說「受到欺負」，卻又提不出具體事證，而且 一再強調「我很愛她」，法院審理時，余男坦承有傷害吳女，但沒有要殺害她的犯意，法院依殺人未遂罪判處他有期徒刑8年定讞。

余男在羈押看守所期間，仍不斷寫了18封情書給吳女，讓吳女不堪其擾報警，檢察官偵辦時，余男辯稱和吳女還有很多話沒說完就分手，當初也鬧得不愉快，吳女也曾傷害他，希望吳女給他一個道歉，但檢方不信，偵結後依違反家暴法將他起訴。

吳女在Dcard發文表示，她一直被余男違反保護令騷擾，當時被砍30刀，因低血容性休克到院前心跳停止，被電擊2次才救活，但余男持續在燕巢監獄寄信到她家違反保護令騷擾，不滿余男判8年，這只能讓她安心生活4年或8年，很怕余男出獄會重新買刀攻擊她，每天都活在恐懼中，常常一個人躲在房間裡哭。