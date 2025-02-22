騷擾超商工讀生！瞎扯啤酒被弄髒「打屁股懲罰」　噁男下場曝

▲桃園市張姓男子於去年3月晚間在八德區某超商前喝啤酒，藉故拍打女工讀生臀部挨告。（示意圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子去年3月間與友人在八德區某超商前喝啤酒，酒過三巡後卻趁女工讀生轉身走向櫃檯之際，藉機拍打其屁股性騷擾得逞，女工讀生事後報警處理；桃園地院審理時，依成年人故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，本案還可上訴。

檢警調查，張姓男子於去年3月28日晚間7時15分許與友人在八德區某處超商前喝啤酒聊天，卻趁女工讀生轉身回超商內櫃檯時，趁機拍打其臀部一下，女工讀生不甘受辱，大聲斥責後報警處理，八德警方據報後將張男帶回偵訊；桃檢複訊後依違反性騷擾防治法聲請法院簡易判決處刑。

桃園地院審理時，被告張男故坦承有碰到女工讀生屁股，先辯稱是不小心碰到，事後又改口稱，女工讀生在超商噴灑不明異體，也噴到他的啤酒，自己反映時但女工讀生不理會，才會打對方屁股一下，法官則認為是卸責致詞不足採信。

法官審酌，被告為滿足一己私慾，伸手觸摸告訴人臀部，顯然欠缺對他人身體自主權之尊重，所為誠屬不當，被告犯後未能坦承犯行，誠實面對過錯，亦未能與告訴人和解，取得告訴人原諒，法官審結依成年人故意對少年犯性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，如易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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