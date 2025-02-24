手機玻璃貼「日製貴100元」真相超黑！店員離職不忍了：沒良心

▲買手機玻璃貼，小心被店員話術坑錢。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的別被店員話術去！」一名從大學開始就在手機配件店打工、直到29歲才離職的資深店員表示，許多門市銷售手法超暗嘿，像是標榜日製、美製的玻璃貼，其實全都是陸製；沒標價的商品，可能會出現亂喊價的狀況，「取決於店員的心情及當日的業績」，甚至把東西賣貴再做折扣，非常沒有良心。

一名女網友在Dcard表示，在手機配件門市做了9年之久，如今她正式離開這一行，也藉此分享不為人知的暗黑秘密，許多門市銷售充滿「操作」手法，希望大家可以避免花冤枉錢。

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首先，大部分手機配件商品都是陸製，很少有台灣製造的，不要被店員話術；第二，玻璃貼幾乎都是陸製，根本沒有什麼日製、美製，只是品牌是日本或美國，產地都還是對岸。

第三，原PO直言，沒有什麼所謂比較硬的玻璃貼，只要摔到敲到都有可能會破掉，就算你貼昂貴的玻璃貼也是一樣。

第四重點來了，同樣的商品沒有標價的話，可能今天是A價格、明天是B價格，取決於店員的心情及當日的業績；第五點也很重要，折扣活動只要沒寫出來都是店員自己喊的。

原PO接著搖頭透露，她待過很多間門市，看過有些同事很沒良心，會把商品介紹得很厲害，故意賣貴再做折扣，「讓你以為店員對你很好優惠給你，其實並沒有！」

事實上，大部分商品都是有建議售價的，但有店員會趁客人不注意，偷把價格標籤撕下，多加個100、200元販售，為了業績更好看。

最後，原PO實際舉例2種狀況，看過同事詢問客人要「台製還是日製」兩者差100元，多數人認為多100元而已，當然要選日製玻璃貼，但結果都是陸製，甚至是同商品；另外還有亮面與藍光玻璃貼，兩者差100至200元，沒想到同事發現藍光沒貨了，仍拿亮面冒充販售，因此建議大家要確認包裝標示與規格，「標籤上一定有寫清楚是什麼東西。」

底下網友熱議，「3C配件真的自己去淘寶、蝦皮買就好，反正都陸貨，給人貼的錢都夠自己買好幾片來試貼了，學起來就不用花冤枉錢」、「這種店都喜歡開在比較沒那麼市區的地方，因為老人家比較多，偏偏他們跟社會脫鉤又不太會網購，對於一些小東西的價格不敏感」、「上次去夜市貼膜490元，想說門市應該貴一些而已，上網查也說大概600、700元，沒想到去門市收了我1390元」、「玻璃貼直接買蝦皮便宜貨，1片70，買了5片，2年都還沒摔完」、「難怪我買600元的玻璃貼摔了也一樣破...氣死了」。

也有同行回應，「我也曾經是手機配件的店員，其實我們口中的日製、台製，都是話術而已，都是拿同一片」。

原PO也補充回應，玻璃貼好壞差異，主要差在鍍膜層跟厚薄度及邊邊的弧度，貴的保護貼滑順度可以撐比較久；至於充電線該怎麼挑選，「只要不要折到前端都不太會壞，可以找外觀是「編織」之類的材質。」