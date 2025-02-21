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基隆暖暖消防分隊前進校園　150名學生實境模擬火場逃生

▲基隆暖暖消防分隊前進校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆高中防火演練 學生實境學習火場逃生要領。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市消防局暖暖分隊與暖暖宣導分隊於19日晚間前往基隆高中，進行夜間防火宣導及演練活動。此次活動共有150位學生參與，並特別針對夜間住宿的學生，強化日常防火防災意識。透過實境模擬，學生們在濃煙與火焰的情境下學習如何正確應對與疏散避難，進一步提升緊急應變能力。

基隆市消防局表示，本次宣導活動由暖暖分隊長許振毅擔任教官，向學生詳細講解火場逃生的關鍵要領。課程內容包括火場逃生原則、「小火快逃、濃煙關門」的應變策略、滅火器及住警器的使用與安裝方法，以及身上著火時的處置方式等。透過互動式教學，學生們能更深刻理解火災現場的應變措施，並將這些知識內化為實際行動。

▲基隆暖暖消防分隊前進校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

火災發展通常分為四個階段：初期、成長期、最盛期和衰退期。在火災初期階段，迅速採取「有效滅火」和「確實逃生避難」是減少人命傷亡的關鍵。因此，學生們需要熟悉身邊最近的滅火器位置，並了解周遭是否設有火警偵測裝置或住宅火警警報器。這些設備能在火災發生時第一時間發出警報，幫助人們採取適當行動。

基隆高中有許多夜間住宿的學生，活動中特別模擬了濃煙環境，讓學生體驗在不安情境下的應變能力，並實際進行避難路線演練。暖暖分隊長許振毅強調，定期的防火演練能讓師生在火災發生時更有效地進行滅火及疏散避難。基隆高中校長鍾定先也感謝消防分隊的協助，並強調將防火意識融入日常生活，才能在緊急狀況發生時冷靜應對。

▲基隆暖暖消防分隊前進校園。（圖／記者郭世賢翻攝）

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