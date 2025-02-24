兇殘小王伴屍1天！　大馬已婚女歌手「遭同居男友」殺害

▲馬來西亞女歌手遭同居男友殺害。（圖／翻攝自中國報）



記者王佩翊／編譯

馬來西亞一名駐唱女歌手慘遭外遇對象殺害，兩人發生爭執後兇嫌一怒之下將她砍死，隨後在租屋處伴屍1日，直到另外一名女租客發現有異後，聯絡死者友人報警，整起命案才因此曝了光。

根據《中國報》報導，馬來西亞馬六甲斯里芒加花園發生一起命案，52歲的華裔駐唱女歌手林安琪（音譯）23日被發現陳屍在與同居男友共同居住的租屋處。女性死者在馬六甲駐唱多年，雖然已婚並育有子女，但是根據其他駐唱歌手朋友透露，林安琪約半年前開始與外遇男友租屋同居。

友人表示，林安琪平時晚上8時出門駐唱，從未向他們透露有任何財務或感情問題，似乎無財務困擾，甚至有能力買新車給孩子，但對於她的男友並不熟悉。

事發公寓被分為4間房間出租，死者和男友同住一間，另有3名租客住在其他3間房間。其中一名租客2月21日晚上11時至凌晨2時曾聽到兩人的房間傳來爭吵聲和疑似求救聲，隨後安靜下來。因此23日早上10時至中午12時之間特地到房間查看，然而敲門後，死者的男友稱只是一般吵架。

該名租客不信，又再次敲門，並謊稱有食物要交給死者後，走進屋內後，才發現死者躺在床上無反應，因此緊急聯絡死者的其他朋友協助報警。

警方到場後，發現林安琪死亡時間已經超過1天，而兇嫌則是在屋內伴屍超過1天。警方上門時，兇嫌仍在房內，身上則有少許刀傷，隨即將他逮捕並送院治療。現場遺留2把小刀，不排除是犯案凶器。

案發後，死者的丈夫和3名孩子趕到現場，但因警方調查未結束，無法進入屋內，只能在屋外等待消息。