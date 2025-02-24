台灣36歲男子陳屍金邊酒店　法醫判定：吸毒致死

▲台灣男子HSIEH YI CHUNG在柬埔寨金邊一間酒店過世，法醫認定，死因是吸毒導致心臟驟停身亡。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

台灣一名36歲男子23日晚間在金邊酒店去世，經法醫鑑定，死因為吸毒導致心臟驟停身亡。另一名台灣籍男子透露，死者生前曾致電告知身體不適的狀況，抵達死者所在酒店樓層後發現，房門敞開，死者躺在床上神智不清。

柬中時報報導，台灣籍36歲男子HSIEH YI CHUNG持旅遊簽證入境柬埔寨，23日下午3時30分來到酒店辦理入住手續。依據警方調閱的監視器畫面，HSIEH YI CHUNG當時與友人一同進入酒店，隨後友人先行離開，HSIEH YI CHUNG獨自搭乘電梯上樓進入房間。

只不過當晚10時左右出狀況，24歲台灣籍男子CHEN REN HAO透露，在接到電話之後得知HSIEH YI CHUNG身體不適，且對方有提供酒店定位，因此隨即趕至酒店，但在抵達所在樓層時，發現死者入住的房門敞開，便入內確認情況，發現死者躺在床上神智不清。他立刻通知酒店工作人員與醫師，工作人員與保全立即趕到現場，發現死者已無反應，隨後醫師到場確認HSIEH YI CHUNG已經過世。

警方在現場並未找到可疑物證或是明顯犯案痕跡，但有在部分物品上查獲殘留的香菸痕跡。法醫初步判斷，死者是心臟驟停死亡；經檢測，死者體內呈陽性的物質為甲基苯丙胺，認定死因與吸毒有關。